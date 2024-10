Cani robot armati vengono ufficialmente testati dall'esercito USA

L'esercito americano sta testando cani robot armati di fucile in una struttura sperimentale in Medio Oriente. Come riportato da Military.com, almeno un nuovo robot "Lone Wolf" è stato schierato presso il Red Sands Integrated Experimentation Center in Arabia Saudita per valutarne le capacità anti-drone.

Questi cani robot, prodotti dall'azienda Ghost Robotics recentemente acquisita da una società coreana, sono dotati di intelligenza artificiale e armati di fucili. Un portavoce dell'esercito ha dichiarato che fanno parte di "diversi" macchinari del loro arsenale anti-drone, senza fornire ulteriori dettagli specifici. L'impiego di robot armati solleva però preoccupazioni etiche e di sicurezza.

Il Dipartimento della Difesa sta incrementando l'utilizzo di cani robot nelle formazioni di combattimento per varie funzioni, dallo smaltimento di esplosivi alla sorveglianza. Questi robot sono spesso equipaggiati con telecamere e sensori che consentono capacità visive e uditive superiori a quelle umane.

È un mondo cane-mangia-cane per l'esercito americano.

Non è chiaro esattamente come l'IA sia integrata nelle specifiche dell'arma, ma sembra che venga utilizzata per controllare il supporto girevole del fucile, in modo simile ad altri test militari con robot simili per abbattere droni.

Controversie e implicazioni

L'uso di robot armati in contesti bellici è particolarmente controverso. Ghost Robotics ha già fornito cani robot all'esercito israeliano per l'incursione a Gaza, suscitando proteste da parte di attivisti anti-guerra.

Anche il Corpo dei Marines statunitensi ha contratti con Ghost Robotics e sta sviluppando armamenti specifici da montare su questi robot. Quando contattata, l'azienda ha dichiarato di non poter commentare l'utilizzo che il Dipartimento della Difesa fa delle loro piattaforme robotiche.

Non è ancora chiaro se e quando questi cani robot armati verranno effettivamente schierati in campo. Un portavoce dell'esercito ha affermato che stanno semplicemente esplorando "il regno del possibile per quanto riguarda capacità trasformative per le future formazioni di combattimento".