Carta Oro Business American Express ti regala 500€ di sconti

Se avete un'impresa e state cercando una soluzione affidabile per gestire le vostre spese e ottenere vantaggi esclusivi sugli acquisti, American Express ha da poco lanciato una promozione sulla Carta Oro Business, una prodotto esclusivo pensato appositamente per le esigenze aziendali. L'offerta è valida solo sul sito American Express dal 23 febbraio al 10 aprile 2024 e vi consente di accedere a una serie di bonus interessanti, tra cui una quota totalmente gratuita per il primo anno di sottoscrizione e un bonus di 500€ sui vostri acquisti nei primi sei mesi.

American Express Oro Business, a chi serve?

La Carta Oro Business American Express è una soluzione ideale per le imprese che vogliono ottenere vantaggi esclusivi sulle loro spese aziendali e pagare in modo sicuro con uno dei circuiti più conosciuti e sicuri a livello internazionale. Tra i vantaggi più interessanti c'è il sistema Membership Rewards che, vi permetterà di accumulare punti utili e richiedere sconti grazie al sistema "Shop with Points", con il quale potrete scegliere di ridurre il saldo del conto oppure selezionare sconti e offerte esclusive nel catalogo dedicato.

Con una copertura fino a 51 giorni per i pagamenti e la protezione antifrode, la Carta Oro Business vi permetterà di fare acquisti in totale sicurezza. Per chi viaggia spesso all'estero è disponibile un voucher annuale di €80, oltre all'iscrizione gratuita a Priority Pass livello Standard. Il servizio di assistenza immediata 24/7 vi assisterà in caso di inconvenienti o infortuni durante i viaggi offrendovi protezione totale ovunque vi troviate. Inoltre, le numerose carte supplementari incluse nella quota vi consentiranno di gestire in modo efficiente le spese aziendali, offrendo a collaboratori e dipendenti un'opzione di pagamento flessibile, con limiti di spesa predefiniti che potrete aggiornare in ogni momento tramite l'App Amex o tramite il portale Web dedicato.

Approfittando dell'offerta disponibile sul sito American Express fino al 10 aprile 2024, potrete usufruire di un sostanzioso bonus di 500€ sugli acquisti che effettuerete nei primi 6 mesi di utilizzo della carta dopo la data di sottoscrizione.

