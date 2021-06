Cashback fino a 2000€ grazie a Fujifilm, ecco come ottenere i rimborsi!

Grazie a una recente promozione di Fujifilm, gli appassionati di fotografia avranno modo di acquistare una delle migliori soluzioni del noto brand giapponese beneficiando di un cashback fino a 2.000€! Un’occasione davvero imperdibile, sfruttabile fino al 30 giugno, arrivata in un periodo in cui scattare foto diventa molto più divertente e appagante. Grazie al meccanismo della promozione, l’iniziativa coinvolge anche coloro che sono già muniti di una macchina fotografica a marchio Fujifilm, dato che gli appassionati potranno ricevere un cashback anche se si acquista uno dei numerosi obiettivi selezionati per questa promozione.

Come anticipato, l’iniziativa interessa diverse soluzioni di Fujifilm, le quali si concentrano sulla mirrorless Fujifilm X-T4 (inclusi i rispettivi obiettivi) e su di una serie di obiettivi della famiglia XF e GF. Ad ogni modo, di seguito troverete la lista completa dei modelli compatibili con il rispettivo cashback che, ricordiamo, raggiunge l’incredibile soglia di 2.000€.

X-T4 Body – Cashback di 200€

X-T4 18-55mm Kit – Cashback di 200€

X-T4 16-80mm Kit – Cashback di 200€

XF-200mm – Cash back di 2.000€

XF8-16mm – Cashback di 500€

XF50-140mm – Cashback di 400€

GF23mmF4 R WR – Cashback di 500€

GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR – Cashback di 500€

GF30mm F3.5 R WR – Cashback di 500€

La promozione sarà disponibile in tutti i negozi aderenti fino ad un massimo di 5 richieste di rimborso a persona, il che significa che potrete beneficiare di un cashback notevole, a patto che gli acquisti vengano effettuati con prodotti diversi. Una volta comprato e ricevuto l’articolo, occorrerà fotografare e inserire il numero seriale del prodotto nell’apposito campo all’interno del modulo di richiesta compilabile al seguente indirizzo, previa la registrazione al portale.

Potete trovare la lista dei negozi aderenti a questi link:

La vostra richiesta verrà presa in considerazione e controllata entro 14 giorni e, qualora i dati inseriti fossero corretti, riceverete l’ammontare del cashback entro i successivi 14 giorni dalla conferma. Detto ciò, vi ricordiamo che la Fujifilm X-T4 è una fantastica ibrida tuttofare in grado di offrire prestazioni ai vertici della categoria. Acquistarla insieme ad alcuni dei migliori obiettivi beneficiando di un cashback così alto farà sì che ogni appassionato di fotografia rimanga più che soddisfatto. Non ci resta che invitarvi a leggere il regolamento completo e a scoprire i vantaggi della promozione.

