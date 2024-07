Che cosa avete acquistato su Amazon a giugno 2024?

Se siete curiosi di scoprire i prodotti più acquistati dai lettori di Tom's lo scorso giugno, siete nel posto giusto. Questa selezione tiene conto delle preferenze degli utenti, nonostante non ci siano stati eventi particolari su Amazon durante quel mese. Tuttavia, alcune offerte eccezionali e nuovi arrivi sul mercato hanno spinto molti di voi ad acquistare specifici articoli.

Vi anticipiamo inoltre che a luglio, con il Prime Day in arrivo, potrebbero esserci ulteriori sorprese. Senza ulteriori indugi, ecco la lista aggiornata dei prodotti più venduti al momento della nostra pubblicazione. Alcuni di essi potrebbero ancora essere scontati, mentre altri potrebbero aver ripristinato i loro prezzi originali.

Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition - PS5

Metal Gear Solid Delta Snake Eater Deluxe Edition è stato il prodotto più acquistato dai lettori di Tom's, offrendo agli appassionati l'opportunità di esplorare le origini dell'iconico agente segreto Snake e immergersi in una trama epica che definisce la serie Metal Gear. Questa versione ampliata non solo presenta una grafica completamente rimasterizzata e un nuovo audio, ma anche un gameplay di azione stealth rinnovato. Ambientato in una giungla infestata di pericoli e intrighi, i giocatori affronteranno potenze nemiche determinate a sviluppare armi segrete capaci di minacciare il futuro dell'umanità. L'edizione Deluxe include una copia del gioco dell'edizione Day One, un esclusivo Steelbook, contenuti scaricabili aggiuntivi, un portachiavi in metallo ed emaille, una patch da stirare dell'unità FOX e una collezione di carte d'arte, il tutto presentato in una scatola a guscio personalizzata.

Samsung Crystal UE85CU8070

il Samsung Crystal UE85CU8070 si è affermato come il secondo prodotto più acquistato dai lettori di Tom's a giugno. Con uno schermo da 85 pollici e il processore Crystal 4K, offre una risoluzione 4K per colori vividi e dettagli realistici. La tecnologia Dynamic Crystal Color garantisce colori puri e brillanti come cristalli, mentre il design elegante AirSlim e lo stand regolabile lo rendono perfetto per ogni spazio. Con HDR per immagini nitide e Contrast Enhancer per una profondità ottimizzata, il Motion Xcelerator offre un'esperienza di gioco fluida. L'audio OTS Lite e Q-Symphony assicurano un suono surround 3D, mentre Gaming Hub, Smart Hub e SmartThings rendono l'esperienza completa, unendo tutti i contenuti preferiti in un unico posto e permettendo di gestire i dispositivi smart direttamente dal TV.

MacBook Pro con M3 Pro

Il MacBook Pro con M3 Pro è il terzo prodotto più acquistato dai lettori di Tom's durante il mese di giugno. Dotato del rivoluzionario chip Apple M3 Pro con CPU fino a 12-core e GPU fino a 18-core, questo laptop offre prestazioni straordinarie per editare immagini e compilare milioni di righe di codice con facilità. Grazie all'efficienza del chip, l'autonomia della batteria può durare fino a 22 ore, garantendo prestazioni incredibili anche in mobilità. Il display Liquid Retina XDR da 16,2" con gamma dinamica, offre più di 1000 nit di luminosità per contenuti HDR e modalità di riferimento professionali, mentre la compatibilità con app come Adobe Creative Cloud e Apple Xcode assicura un'esperienza senza pari per professionisti e creativi.

iMac con M3

unendo prestazioni eccezionali a un design ultrasottile disponibile in quattro eleganti colori. Il display Retina 4,5K da 24" con 500 nit di luminosità e supporto per 1 miliardo di colori offre immagini nitide e colori vividi, mentre la videocamera FaceTime HD a 1080p, i tre microfoni di qualità professionale e il sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale garantiscono un'esperienza multimediale coinvolgente. Con la compatibilità estesa per le vostre app preferite e l'integrazione perfetta con gli altri dispositivi Apple, inclusi la Magic Keyboard con Touch ID e il Magic Mouse, l'iMac con M3 è progettato per offrire connettività avanzata con due porte Thunderbolt / USB 4, due porte USB 3, Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

GoPro HERO12 Black

questa action cam è progettata per affrontare qualsiasi sfida outdoor. La tecnologia HyperSmooth 6.0, premiata con un Emmy, assicura riprese fluide in qualsiasi condizione, mentre la capacità di Slo-Mo fino a 8x consente di catturare ogni momento con dettagli cinematografici. Con video HDR fino a 5,3K e lenti digitali ultra-grandangolari Hyperview e SuperView, la HERO12 Black offre immagini nitide e dettagliate anche in ambienti con condizioni di luce estreme.

iRobot Roomba 697

Le doppie spazzole sollevano e raccolgono polvere e detriti da tappeti e pavimenti, mentre la spazzola laterale si prende cura degli angoli e dei bordi. Equipaggiato con sensori Dirt Detect, che identificano le aree più sporche e una testina di pulizia che si adatta automaticamente, questo robot non trascura un solo angolo della casa.

Mini PC AskHand

evidenziando il crescente interesse per le soluzioni compatte e potenti. Dotato del processore AMD Ryzen 5500U con 6 core e 12 thread fino a 4,0 GHz, e supportato da 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB) e SSD M.2 NVMe da 512 GB (espandibile fino a 2*2 TB), questo mini PC offre prestazioni ideali per home theater ed editing video leggero. Il design in lega di alluminio con sistema di dissipazione del calore garantisce un funzionamento silenzioso ed efficiente, mentre la scheda grafica AMD Radeon Graphics assicura un'uscita display 4K a triplo schermo. Con WiFi 6, Bluetooth 5.2 e una vasta gamma di porte tra cui USB, HDMI e USB-C, il mini PC AskHand si distingue per la sua versatilità e affidabilità.

Ventilatore senza pale Ardes AR5BL1

perfetto per affrontare l'estate con comfort e stile. Questo modello senza pale combina potenza e silenziosità, grazie alla sua tecnologia innovativa. Dotato di telecomando e comandi touch, offre luci LED selezionabili e un timer fino a 7,5 ore per un rinfrescamento personalizzato. Ideale per ogni ambiente domestico, il ventilatore Ardes AR5BL1 assicura poi un'aria fresca e distribuita uniformemente grazie alla sua oscillazione automatica.

Adattatore Carplay Volam

Compatibile con il 98% delle auto sul mercato che supportano Carplay e Android Auto cablati, offre una configurazione plug & play semplice e immediata, eliminando la necessità di driver o applicazioni aggiuntive. Include un adattatore USB e tipo C 2-in-1 per una connettività versatile, ed è progettato con un design compatto che lo rende facile da trasportare ovunque.

Realme GT6

Realme GT6 si distingue come un'icona di innovazione nel mondo degli smartphone. Dotato del processore Snapdragon 8s Gen 3 per un'esperienza di gioco e multitasking senza pari, questo modello offre un controllo totale grazie al Geek Power Tuning. Il display, certificato dalle principali autorità del settore, come SGS Five-star Sunlight-Readable e Esports Display, e arricchito da Dolby Vision, garantisce una visualizzazione eccezionale in ogni condizione luminosa. L'intelligenza artificiale anticipa le esigenze con suggerimenti personalizzati, mentre la fotocamera Sony LYT-808 OIS da 1/1,4” con modalità Super notturno e motore HyperTone Imaging Engine offre scatti notturni di altissima qualità, con colori realistici e dettagli precisi.

