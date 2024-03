Questa TV QLED si trova al prezzo PIÙ BASSO di sempre (-90€)

Le offerte di primavera su Amazon continuano a suscitare grande interesse, e in questo fervore, ci preme suggerirvi una smart TV che si distingue come un'eccellente alternativa ai colossi del settore quali Samsung, LG e Sony. Questo modello, infatti, non proviene da un marchio totalmente ignoto, visto che parliamo pur sempre di CHiQ, affermandosi con un imponente pannello QLED da 55 pollici. Al prezzo vantaggioso di soli 389,90€, il più basso mai registrato per questo modello, rappresenta un'opportunità imperdibile.

CHiQ U55QG7V, chi dovrebbe acquistarla?

Se siete appassionati di cinema e serie TV e desiderate un'esperienza visiva di qualità senza uscire dal confort di casa vostra, la CHiQ U55QG7V è una smart TV che fa al caso vostro. Ideale per chi non vuole troppi compromessi in termini di qualità d'immagine e colori vividi, rispetto ai modelli da 1.000€, questa con display QLED offre una risoluzione UHD e supporta Dolby Vision, garantendo così una visione dei contenuti con una gamma di colori estesa e dettagli più definiti.

Grazie alla compatibilità con Alexa e l'Assistente Google, risulta essere anche la scelta perfetta per chi cerca una smart home integrata, permettendo di controllare facilmente la TV mediante comandi vocali. Per gli amanti della tecnologia e del multitasking, le numerose opzioni di connettività come HDMI, USB, Bluetooth e la funzionalità Chromecast integrata, rendono la CHiQ U55QG7V versatile nel collegare vari dispositivi, dagli smartphone ai sistemi di soundbar, migliorando ulteriormente l'esperienza utente.

Se cercate quindi un televisore all'avanguardia per rendere i vostri momenti di relax più coinvolgenti e interattivi, approfittando contemporaneamente di un prezzo vantaggioso di 389,90€ rispetto ai 479,90€ originali, questo è senza dubbio il modello che vi soddisferà, a patto di approfittare delle offerte di primavera.

Vedi offerta su Amazon