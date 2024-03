Chromecast con Google TV, rendi smart il tuo TV con MENO DI 60€! (-14%)

Le Offerte di Primavera di Amazon sono cominciate ufficialmente ieri e, fino al 25 marzo sarà possibile approfittare di offerte incredibili su centinaia di prodotti da ogni categoria del marketplace. Tra questi vi è l'utilissimo Chromecast con Google TV (4K), un dispositivo che vi consentirà di trasformare il vostro vecchio televisore in smart e accedere a più di 400.000 film ed episodi di serie TV in qualità fino a 4K HDR. Ebbene, oggi potrà essere vostro a soli 59,90€, permettendovi di risparmiare il 14% rispetto al prezzo originale di 69,99€!

Chromecast con Google TV (4K), chi dovrebbe acquistarlo?

Questo pratico e compatto dispositivo trasformerà il vostro normale TV in una versione più smart, offrendovi accesso a tutte le piattaforme di streaming e applicazioni di cui potreste mai avere bisogno, come Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube e molte altre. Si tratta, dunque, dell'acquisto perfetto per coloro che non possiedono una smart TV ma desiderano comunque godere di tutte le loro piattaforme di streaming preferite, poiché consente di trasmettere facilmente i contenuti dallo smartphone, tablet o computer direttamente al televisore. È anche ottimo per le famiglie, in quanto supporta più account Google, rendendo semplice il passaggio da uno all'altro senza la necessità di effettuare il login ogni volta.

Potrete, quindi, navigare attraverso tutti i contenuti dei vostri servizi di streaming preferiti in una comoda schermata Home, riproducendoli in eccezionale risoluzione 4K HDR e sfruttando anche i comandi vocali grazie all'integrazione con l'Assistente Google. Inoltre, è ideale anche per l'ascolto di musica, poiché potrete semplicemente dire ad alta voce il nome della canzone o dell'artista che desiderate ascoltare.

Un'altra caratteristica interessante del Chromecast con Google TV è che può essere utilizzato anche dai videogiocatori, che possono giocare a vari titoli compatibili, riproducendoli sullo schermo del televisore e utilizzando lo smartphone come controller. Insomma, tutte queste funzionalità possono essere vostre con soli 59,99€, per cui non possiamo non consigliarvelo finché è in sconto!

