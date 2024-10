Ci voleva uno sconto di 400€: questa Smart TV LG OLED oggi è al MINIMO STORICO!

State cercando di trasformare il vostro salotto in una sala cinematografica privata, senza rinunciare alle prestazioni di gioco di ultima generazione? Allora non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon.Questa LG OLED evo 48'', Serie C4 2024 è ora disponibile a soli 999,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale di 1499€, permettendovi di risparmiare ben 499,01€ su un prodotto all'avanguardia.

Smart TV LG OLED evo C4 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo televisore di ultima generazione è la scelta ideale per gli appassionati di cinema e i gamer esigenti che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità dell'immagine e sulle prestazioni. La tecnologia OLED evo con pixel auto-illuminanti offre una resa cromatica eccezionale e un contrasto infinito, regalando un'esperienza visiva senza precedenti. Il processore α9 Gen7 con AI ottimizza ogni scena in tempo reale, garantendo immagini ultrarealistiche in qualsiasi condizione di visione.

Per gli amanti del gaming, la LG OLED evo C4 2024 si rivela un vero e proprio gioiello tecnologico. Le quattro porte HDMI 2.1 supportano il gameplay in 4K a 144Hz, mentre le tecnologie VRR, G-Sync e FreeSync assicurano un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Il Game Optimizer permette di personalizzare le impostazioni per ogni genere di gioco, offrendo un vantaggio competitivo in ogni sessione.

L'esperienza audiovisiva è ulteriormente arricchita dal supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, che trasformano il vostro salotto in una vera sala cinematografica. Il sistema operativo webOS 24 con ThinQ AI rende l'interazione con il TV intuitiva e personalizzabile, offrendo accesso a una vasta gamma di app di streaming e funzionalità smart. Inoltre, la promessa di 4 aggiornamenti del sistema operativo nei prossimi 5 anni garantisce che il vostro investimento rimarrà al passo con i tempi.

Al prezzo scontato di 999,99€, la LG OLED evo C4 2024 rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera portare la tecnologia di visualizzazione più avanzata nel proprio ambiente domestico. La combinazione di qualità dell'immagine superiore, prestazioni di gioco all'avanguardia e funzionalità smart avanzate rende questo TV un investimento lungimirante per il vostro intrattenimento. Se aspirate a un'esperienza visiva e sonora di livello professionale, questo è il momento giusto per fare il grande salto.

