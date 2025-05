La ciabatta salvaspazio che tutti vogliono ora è scontata del 50%!

Se hai troppe prese, troppi cavi e troppo poco spazio, questa ciabatta salvaspazio compatta è l'accessorio che ti mancava. Con un design verticale pensato per ambienti moderni e funzionali, ti permette di alimentare più dispositivi contemporaneamente senza creare disordine. Ed è proprio adesso che conviene di più: grazie allo sconto del 50%, è l'occasione perfetta per aggiornare la tua postazione tech o rendere il tuo ufficio più ordinato e sicuro. Su Amazon trovate questa ciabatta elettrica salvaspazio a soli 36€, con un coupon del 50% da attivare in pagina! Da non perdere.

Con questa ciabatta elettrica multipresa potrai dire addio al disordine!

La ciabatta elettrica salvaspazio è l'alleata perfetta per chi cerca di ottimizzare gli spazi senza rinunciare alla funzionalità. Particolarmente consigliata per professionisti che lavorano da casa, famiglie con numerosi dispositivi elettronici e per chiunque abbia una scrivania o un angolo di lavoro con poco spazio a disposizione. Con 5 prese polivalenti, 2 porte USB-C e 1 USB-A, vi permetterà di alimentare simultaneamente diversi dispositivi, dai computer agli smartphone, dalle lampade alle casse audio, eliminando il fastidio dei cavi disordinati e delle prese insufficienti.

Grazie agli interruttori indipendenti per ogni presa, questa multipresa è ideale anche per chi è attento ai consumi energetici e desidera controllare facilmente quali dispositivi tenere alimentati. Le famiglie con bambini piccoli apprezzeranno i dispositivi di sicurezza integrati, mentre i più esigenti in termini di ricarica troveranno nella funzione di ricarica rapida PD 20W un valore aggiunto imprescindibile. Il design compatto con cavo corto e la possibilità di montaggio a parete la rendono perfetta anche per chi ha esigenze di arredamento minimalista e ordinato, sia in casa che in ufficio.

La ricarica rapida PD 20W e QC 18W garantisce velocità ottimale per i vostri dispositivi. Con uno sconto eccezionale del 50%, questa ciabatta rappresenta un investimento intelligente per chi cerca una soluzione pratica, sicura e versatile. Realizzata con materiali ignifughi e dotata di protezioni per bambini, unisce funzionalità e sicurezza ad un prezzo imbattibile. Vi consigliamo l'acquisto per organizzare al meglio la connessione dei vostri dispositivi in qualsiasi ambiente, dalla cucina all'ufficio, con un prodotto di qualità certificata.