Cina, nuovo giro di vite in vista contro il mining di criptovalute

Il quotidiano cinese ufficiale Economic Daily ha riportato in un articolo recente che il governo cinese non avrebbe ancora finito di introdurre nuove misure restrittive nei confronti dell’industria crittografica, e starebbe anzi lavorando a prepararne altre, come affermato anche dal blogger Colin Wu, che ha condiviso il rapporto.

Detto questo, Wu ha avvertito i suoi lettori che l’articolo non rappresenta necessariamente le opinioni dei funzionari del Partito Comunista Cinese, nonostante la fonte sia ufficiale e quindi vicina al partito stesso.

La Cina ha intensificato le sue misure restrittive nei confronti dell’industria delle criptovalute la scorsa settimana, quando ha dichiarato illegali tutte le transazioni relative alle criptovalute. Ciò è avvenuto dopo che tutte le sue principali province si sono mosse per vietare il mining di bitcoin questa estate.