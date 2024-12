Cinema in casa a prezzo SHOCK: ecco il bundle con TV QLED da 50" e soundbar che cercavi!

Se state cercando una soluzione completa per l'home entertainment, questa offerta sul bundle Metz Smart TV MQE7600Z da 50" + Soundbar MSE3001Z è imperdibile. Il pacchetto è disponibile a soli 459,98€ invece di 545,48€, con un risparmio di 85,50€ e ulteriori 133,04€ rispetto all'acquisto separato dei due prodotti.

Smart TV e Soundbar Metz, chi dovrebbe acquistarli?

Il bundle Metz è la soluzione ideale per chi cerca un sistema completo per trasformare il proprio salotto in una sala cinema. La tecnologia QLED con oltre 1 miliardo di sfumature e il supporto HDR10+ garantiscono immagini nitide e realistiche, mentre lo schermo opaco anti-riflesso assicura una visione confortevole in ogni condizione di luce.

La TV integra funzionalità avanzate come il chip Low Blue Light e la tecnologia Flicker-Free per proteggere la vista durante le lunghe sessioni di visione. Il sistema Google TV offre accesso a tutte le principali piattaforme di streaming, mentre la soundbar da 60W con sistema stereo 2.0 e Dolby Atmos completa l'esperienza con un audio potente e avvolgente.

La connettività è completa grazie a Bluetooth 5.4, porte HDMI (ARC), USB, AUX e ingresso ottico, permettendo di collegare facilmente qualsiasi dispositivo. Il design elegante di entrambi i prodotti si integra perfettamente in ogni ambiente.

A 459,98€, questo bundle Metz rappresenta un'opportunità eccezionale per chi vuole un sistema home entertainment completo e di qualità. La combinazione di tecnologie avanzate per immagine e audio, unite alla facilità d'uso e al design elegante, lo rendono un acquisto consigliato per ogni tipo di ambiente.

Vedi offerta su Amazon