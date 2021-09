Cinque Altcoin in forte crescita mentre le altre crollano

Cinque criptovalute sono salite alle stelle, con un aumento del 100% o più in una sola settimana, nonostante la più ampia crisi a cui molte criptovalute sono andate incontro in questi giorni. In cima alla lista c’è XYO Network, una rete decentralizzata di dispositivi che raccoglie in modo anonimo dati con una componente geografica. L’asset crittografico, che detiene una capitalizzazione di mercato di oltre 590 milioni di dollari, è salito di quasi il 285%.

Il prossimo è Oasis Network (ROSE), una piattaforma blockchain decentralizzata incentrata sulla privacy per la finanza aperta. L’asset crittografico è andato incontro a un aumento del 167% questa settimana dopo essere salito da un minimo di 0,12 dollari a un massimo di 0,32 dollari.

La tecnologia blockchain interoperabile Quant (QNT) è anch’essa nella lista dei top performer di questa settimana. L’asset crittografico è salito di oltre il 124% dopo essere scambiato da un minimo di 190,48 dollari a un nuovo massimo storico di 427,42 dollari. .

Anche Algorand (ALGO) sta assistendo a un’impennata dei prezzi. L’asset digitale per la finanza decentralizzata (DeFi) con una capitalizzazione di mercato di oltre 10 miliardi di dollari è salito da un minimo di 1,19 dollari a un massimo di 2,41 dollari, segnando un aumento del 102% in una sola settimana. Il quinto altcoin che ha visto un grande aumento di valore questa settimana è il token del progetto blockchain Velas (VLX) gestito dall’intelligenza artificiale. Da un minimo di 0,09 dollari, l’asset crittografico è salito a un massimo di 0,18, che rappresenta guadagni del 100% in una settimana.