Come aumentare le visualizzazioni su YouTube nel 2021

Vuoi scoprire come avere più visualizzazioni YouTube?

Hai un canale YouTube che non ti porta le performance che ti aspetti o magari hai notato che nel tuo stesso settore ci sono molti canali che hanno dieci volte le tue views e questo ti scoraggia?

Lo sappiamo, vedere altri che riescono a raggiungere il tuo obiettivo mentre tu non capisci cosa fai di sbagliato è altamente frustrante!

Lo sa bene anche Roberto Buonanno che da oltre 10 anni è manager e stratega dietro le quinte dei più importanti influencer italiani. Fondatore di Tom’s Hardware Italia, testata giornalistica leader nel settore della tecnologia, con oltre 7 milioni di utenti attivi ogni mese. Titolare tra le svariate cose anche di Tom’s Network, l’agenzia di management leader in Italia. Di cui fanno parte CiccioGamer, Antonio Palmucci, Lyon, Two Players One Console, Marcy e tutte le più grandi star del web italiane.

Con le sue aziende nel mondo dell’informazione e degli influencer ha generato € 21.329.869,00 nel corso degli ultimi anni.

Oggi Roberto grazie alla sue conoscenze e alla sua esperienza sul campo, può mostrarti come fare un sacco di visualizzazioni con un metodo strategico che funziona veramente.

Una strategia che prende ispirazione da Brian Dean, esperto in SEO, link building e strategie di content marketing.

Una strategia usata dai migliori YouTuber che ti permette di fare il salto di qualità! Questa strategia si chiama: “tecnica del sequel”, la tecnica che ti aiuterà a finire tra i video suggeriti.

Come finire tra i suggeriti

Ecco i passi per attuare la “tecnica del sequel”:

Trova un video popolare nella tua nicchia. Crea un video più lungo e migliore (che andremo a chiamare “sequel”). Non molto tempo fa YouTube, ha pubblicato un documento poco noto dal nome: “Reti neurali profonde per consigli su YT”, questo documento spiega come funziona il video suggerito. In pratica YT si concentra su quello che chiamiamo tempo di visualizzazione previsto, ovvero il tempo che le persone passeranno a guardare il tuo video dopo aver fatto click. In breve, la chiave è riuscire a tenere le persone incollate al tuo video. Ricorda che i primi 15 secondi sono fondamentali, quindi crea un inizio che sia un vero e proprio “hacking” mentale. Aggiungi al tuo video interruzioni di pattern: veri e propri super poteri! Cosa sono? Sono foto, immagini, angolazioni diverse. Ottimizza il tuo video: cura la SEO. Migliora le descrizioni dei tuoi video. Copia i tag dei tuoi competitor.

Non è finita qui! Scopri come quadruplicare il risultato che ottieni da questa tecnica concentrandoti sul migliorare il CTR (Il click-through rate: è un tasso che misura l’efficacia di una campagna pubblicitaria on-line).

Fingiamo che hai un video in suggeriti e solo il 5% di chi guarda il video del tuo competitor clicca sul tuo. Come fai a passare da un CTR del 5% ad un CTR del 10%?

Come migliorare il CTR

Esci da YouTube, apri una finestra di navigazione in incognito su Chrome. A questo punto studia le miniature dei video suggeriti al video dove vuoi comparire e scegli di farne una completamente diversa (colori, caratteri ecc). Parola d’ordine: devi distinguerti! Le miniature che si distinguono sono quelle più cliccate!

