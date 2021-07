Come diventare influencer in 100 giorni

Una persona qualunque può diventare un influencer di successo?

Da oltre 10 anni Roberto Buonanno è manager e stratega dietro le quinte dei più importanti influencer italiani. Fondatore di Tom’s Hardware Italia, testata giornalistica leader nel settore della tecnologia, con oltre 7 milioni di utenti attivi ogni mese. Titolare tra le svariate cose anche di Tom’s Network, l’agenzia di management più innovativa d’ Italia. Di cui fanno parte CiccioGamer, Antonio Palmucci, Lyon, Two Players One Console, Marcy e tutte le più grandi star del web italiane…

Con le sue aziende nel mondo dell’informazione e degli influencer ha generato € 21.329.869,00 nel corso degli ultimi anni. Ti piacerebbe assaporare in prima persona la vita esclusiva degli influencer, vivere come uno dei tuoi idoli del web? Oggi con i giusti consigli dati da un vero esperto di questo settore, anche tu puoi avverare il tuo sogno partendo da zero. Nessuno in Italia più di Roberto Buonanno può svelarti le migliori strategie per avviare una carriera da Influencer di successo.

Roberto Buonanno nei suoi undici anni come manager dei più importanti personaggi italiani del web ha studiato la giusta alchimia, la ricetta che c’è alla base della creazione di una professione da influencer.

Oggi ti svela alcuni dei punti principali di questa strategia, un succulento antipasto che ha deciso di offrire prima della grandissima sorpresa che sta bollendo in pentola e che a metà agosto potrai gustarti! Un fenomeno mai visto prima in Italia grazie al quale potrai fare il salto di qualità ed esaudire il tuo sogno! Una “bomba” che non puoi perderti se vuoi diventare un influencer, partendo da zero, senza investimenti giganteschi e senza una location da sogno da dove registrare.

“Uno degli esempi più recenti è il caso di Alessandro Daminato e Pietro Di Lorenzo (conosciuti come Ale & Piè). Due ragazzi che fino a poco tempo fa lavoravano come camerieri a tempo pieno”, racconta Roberto Buonanno “E che, dopo aver applicato le strategie di cui ti parlerò a metà agosto, in soli 3 mesi hanno raggiunto la bellezza di 1.000.000 di follower su TikTok!”