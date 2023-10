Comet Smart & Tech: 5 prodotti con uno sconto imperdibile!

Se vi siete persi la Festa delle Offerte Prime, lasciandovi scappare centinaia, se non migliaia, di occasioni imperdibili, non disperate. Comet arriva in vostro soccorso con una promozione dedicata alle migliori smart TV, denominata "Smart & Tech".

Contrariamente al nome dell'iniziativa, le vere protagoniste di questa campagna saranno proprio le smart TV, con sconti significativi che vi lasceranno senza fiato. Abbiamo selezionato per voi le 5 offerte più interessanti, ma vi consigliamo di affrettarvi: da quando abbiamo pubblicato il nostro primo articolo su questa iniziativa, alcuni modelli sono già esauriti.

Gli sconti resteranno validi fino al 25 ottobre, quindi non aspettate il Black Friday e non rimpiangete l'evento mancato di Amazon. Approfittate di questa occasione per portarvi a casa una smart TV di ultima generazione, spesso modelli del 2023, a prezzi ben al di sotto della media di mercato. E ricordate che tutte queste smart TV vi faranno ottenere un buono sconto fino a 300,00€, spendibile su Comet entro il 30 novembre.

5 TV con uno sconto imperdibile!

Philips 55pml9008

Vedi offerta su Comet

Panasonic TX-65lx650ez

Vedi offerta su Comet

LG 43QNED756ra

Vedi offerta su Comet

LG OLED55B3

Vedi offerta su Comet

Sony KD55X75WL

Vedi offerta su Comet

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!