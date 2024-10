Comfort totale e sconto extra: le offerte Flexispot includono anche poltrone relax

Per chi cerca il massimo comfort nei momenti di relax o durante lo smart working, Flexispot rappresenta la perfezione. Non a caso, consigliamo con fiducia le sue scrivanie regolabili, progettate per offrire ergonomia e qualità. Attualmente è attiva un’interessante promozione che va oltre i consueti sconti: utilizzando il coupon "OTB10" otterrete un ulteriore 10% di riduzione su tutti gli articoli. Questo codice è valido anche su una selezione di poltrone relax, pensate per garantire il massimo benessere. Di seguito, alcuni esempi degli sconti a cui potete accedere.

N.B: inserire il coupon "OTB10" per ottenere lo sconto extra del 10% al momento del pagamento

Vendita autunnale Flexispot, perché approfittarne?

Questa vendita autunnale non rappresenta solo un'opportunità di risparmio, ma anche una chance per investire nel proprio benessere. Le scrivanie regolabili di Flexispot non solo aumentano la produttività, ma promuovono anche una postura corretta, riducendo il rischio di problemi muscolari e articolari. Le poltrone relax, inoltre, sono progettate per offrire il massimo comfort e sostegno, rendendo l’ambiente domestico un rifugio ideale per il relax.

Tra i prodotti di punta, la scrivania regolabile Flexispot E7/E7H si distingue per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo. Con un design robusto e funzionalità intuitive, questo modello si adatta facilmente a diverse altezze e stili di lavoro. Attualmente, il prezzo è sceso da 469,99€ a soli 329,99€, un’opportunità imperdibile che non include nemmeno il risparmio aggiuntivo offerto dal coupon "OTB10". Questa scrivania quindi rappresenta un investimento intelligente per chi desidera trasformare il proprio spazio di lavoro in un ambiente ergonomico e stimolante.

Ma non sono solo le scrivanie a essere protagoniste di questa promozione. La poltrona Lotus XC6/XR6, un elegante modello girevole in tessuto, è disponibile a un prezzo scontato di 469,99€, partendo da 619,99€. Anche in questo caso, utilizzando il coupon, si avrà un ulteriore risparmio, rendendo l'acquisto ancora più vantaggioso. In sintesi, approfittare di questa vendita autunnale di Flexispot significa fare un investimento nel proprio benessere, scegliendo prodotti che migliorano la qualità della vita quotidiana e l'esperienza lavorativa.

