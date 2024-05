Perché dovresti comprare una scrivania regolabile? Pro e contro

Lavorare in smart working o in un ufficio dove si trascorrono molte ore alla scrivania può essere soddisfacente sotto certi aspetti. Tuttavia, passare gran parte della giornata seduti può comportare una serie di problemi di salute legati alla postura scorretta e alla sedentarietà. Sebbene una sedia ergonomica possa fornire un notevole supporto, nulla è paragonabile a una scrivania regolabile.

Conosciute anche come scrivanie motorizzate, questi modelli offrono un comfort superiore, consentendo a chi lavora molte ore di variare la posizione e ridurre gli effetti negativi della sedentarietà. Di seguito, esamineremo proprio come le scrivanie regolabili possano migliorare il benessere durante il lavoro, analizzando anche eventuali aspetti negativi che potrebbero influenzare la decisione di acquisto. Infine, vi suggeriremo una scrivania regolabile di ultima generazione, facendo un esempio di una soluzione ideale per chi cerca ergonomia e flessibilità nel proprio ambiente lavorativo.

Cos'è una scrivania regolabile?

Una scrivania regolabile, come suggerisce il nome, è una scrivania il cui piano di lavoro può variare in altezza grazie a un sistema motorizzato. Questo meccanismo, spesso azionato da un telecomando o da un pannello di controllo situato sul fronte della scrivania, permette di adattare l'altezza della scrivania alle esigenze individuali dell'utente. Tipicamente, il sistema motorizzato si trova in una o entrambe le gambe del tavolo e, a seconda del modello, offre una gamma di altezze predefinite che possono variare in base alle dimensioni e al design della scrivania stessa. L'abilità di regolare l'altezza non solo distingue una scrivania regolabile da una tradizionale, ma offre anche significativi vantaggi ergonomici e di comfort per chi la utilizza frequentemente.

I vantaggi delle scrivanie regolabili

E parlando proprio di vantaggi, le scrivanie regolabili migliorano notevolmente il modo in cui si lavora, riducendo i rischi di problemi associati a lunghe ore in posizione seduta, come dolori alla schiena, alla cervicale e alle spalle. Quante volte, infatti, vi è capitato di dover interrompere il lavoro per stiracchiarsi o cambiare posizione a causa del disagio? Con una scrivania regolabile, è possibile passare subito dalla posizione seduta a quella in piedi, permettendo al corpo di modificare la postura durante la giornata, senza perdere tempo prezioso sul lavoro.

Il poter regolare l'altezza porta a un altro grande vantaggio, ossia l'adattabilità. In un ambiente di lavoro condiviso o in una casa dove più persone utilizzano lo stesso spazio di lavoro, la capacità di regolare l'altezza della scrivania a seconda delle esigenze personali di ognuno diventa essenziale. Ognuno ha infatti condizioni fisiche diverse, e ovviamente è quasi impossibile fare in modo che nello stesso ambiente ci siano più scrivanie di dimensioni e altezze differenti che si adattino a ciascun individuo. Una scrivania regolabile risolve questo problema all'istante.

Gli svantaggi delle scrivanie regolabili

Fin qui tutto bello, ma come su ogni prodotto, c'è quasi sempre almeno un aspetto negativo da tenere in considerazione. Nel caso delle scrivanie regolabili, uno dei principali svantaggi è il prezzo. Senza offerte particolari, il costo di una scrivania regolabile di buona qualità parte da almeno 200€. Tuttavia, questo prezzo è giustificato dalla presenza di un sistema motorizzato integrato, che rappresenta un vero e proprio investimento nel benessere e nella salute a lungo termine.

Un altro inconveniente è la necessità di avere sempre accesso a una presa di corrente, dato che le scrivanie regolabili funzionano appunto tramite un sistema motorizzato. Questo può limitare il posizionamento della scrivania in ambienti domestici o uffici dove le prese elettriche non sono facilmente accessibili.

Infine, la presenza del sistema motorizzato comporta la necessità di manutenzione periodica per garantire il corretto funzionamento. In caso di guasti, le riparazioni possono risultare costose se non coperte da garanzia. Questo è un problema che ovviamente non si riscontra con le scrivanie tradizionali. Ad ogni modo, non è detto che dobbiate per forza aspettarvi complicazioni a breve termine in tal senso. Anzi, una buona scrivania regolabile, come ad esempio quelle di Flexispot, vantano garanzie da 3 a 10 anni.

Perché dovreste acquistare la Flexispot E7-Pro?

Mentre ci avviciniamo alla conclusione di questo articolo, desideriamo raccomandarvi una scrivania regolabile che riteniamo eccezionale: la Flexispot E7-Pro. Questa scelta è motivata da una serie di caratteristiche che la rendono unica. Innanzitutto, è un modello di nuova generazione, altamente personalizzabile in ogni dettaglio. Potete addirittura acquistare solo il telaio e aggiungere successivamente un piano di vostra scelta, anche se consigliamo questa opzione solo a chi ha esperienza con il fai da te.

Per quanto riguarda i piani, la Flexispot E7-Pro offre compatibilità con diverse dimensioni e una vasta gamma di colorazioni, inclusi effetti marmo e combinazioni multicolore come bianco e acero. La scrivania è anche personalizzabile con una varietà di accessori, dai portacavi alle multiprese integrate, fino ai cassetti.

La scrivania in sé è equipaggiata con motori in ogni gamba, capaci di sostenere un carico massimo di 160 kg. L'altezza può essere regolata a una velocità di 40 mm al secondo, con una rumorosità inferiore ai 50 dB, rendendola ideale per ambienti di lavoro dove la tranquillità è essenziale.

Il pannello di controllo della Flexispot E7-Pro è touch e include una porta di ricarica USB, facilitando la ricarica dei vostri dispositivi. Inoltre, è presente un pulsante di blocco per prevenire regolazioni accidentali, particolarmente utile in presenza di bambini.

Infine, la Flexispot E7-Pro viene fornita con una garanzia di ben 10 anni, confermando la sua qualità e durabilità. Per tutte queste ragioni, la Flexispot E7-Pro si distingue come una delle migliori scrivanie regolabili sul mercato.

N.B: se usate il codice sconto esclusivo "tomshw230", otterrete un risparmio di 230€ sulla Flexispot E7-Pro, pagandola solo 369,99€ invece di 599,99€.

Vedi su Flexispot