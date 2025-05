Con ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI, la pulizia domestica conosce una nuova frontiera

Dopo il recente lancio del T80 OMNI, ECOVACS continua a espandere la propria offerta con la presentazione di un nuovo robot aspirapolvere: il DEEBOT X9 PRO OMNI. Questo nuovo modello, a differenza del T80 OMNI, che è stato progettato per rispondere alle esigenze del segmento di fascia media, punta decisamente verso l’alto, andando a posizionarsi come un autentico top di gamma. Il DEEBOT X9 PRO OMNI integra infatti alcune delle tecnologie più evolute e innovative attualmente disponibili nel settore della pulizia domestica intelligente.

Pensato per coloro che desiderano il massimo in termini di efficienza, comodità e automazione, il DEEBOT X9 PRO OMNI si propone come ideale per chi cerca un robot capace di garantire una pulizia completa. Il robot è già disponibile per l'acquisto attraverso i principali canali di vendita, e per celebrare il suo lancio ECOVACS ha deciso di proporre un'interessante offerta promozionale. Fino al 21 maggio, sarà possibile acquistarlo con uno sconto di 200€, al prezzo di 1.299€ anziché 1.499€.

Scopriamo ora nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche e le innovazioni che rendono il DEEBOT X9 PRO OMNI un vero punto di riferimento nella sua categoria, basandoci sulle informazioni ufficiali fornite direttamente dall'azienda.

Tecnologia BLAST: potenza di aspirazione senza precedenti

Alla base dell’efficienza del DEEBOT X9 PRO OMNI c’è la Boost Large-Airflow Suction Technology (BLAST), una vera rivoluzione nel mondo della pulizia robotizzata. Grazie a un design aerodinamico ottimizzato e a una batteria EV-Grade ad alte prestazioni, il robot è capace di generare un flusso d’aria di 16,3 litri al secondo e raggiungere una potenza di aspirazione di 16.600 Pascal. Queste specifiche sono migliori del 49% rispetto ai sistemi tradizionali. Questo livello di prestazione consente al DEEBOT di eliminare anche la polvere più fine e i detriti più annidati nei tappeti più spessi, garantendo risultati che in passato richiedevano diversi passaggi manuali. Inoltre, l’innovativa gestione del flusso d’aria riduce la perdita di efficienza nel tempo, assicurando che ogni sessione di pulizia sia potente quanto la prima. Non si tratta solo di numeri: è una promessa di superfici più pulite, di ambienti più sani e di una gestione della casa più semplice ed efficace.

OZMO ROLLER Instant Self-Washing Mopping: pulizia continua e senza striature

Ma l’innovazione non si ferma all’aspirazione. Il DEEBOT X9 PRO OMNI introduce anche il rivoluzionario sistema OZMO ROLLER Instant Self-Washing Mopping, un metodo di lavaggio che ridefinisce il concetto stesso di pulizia dei pavimenti. Questo rullo, capace di esercitare una pressione fino a 3.700 Pascal (oltre 16 volte superiore rispetto ai sistemi tradizionali a doppia piastra o a vibrazione), rimuove anche le macchie più ostinate grazie a una velocità di rotazione di 220 giri al minuto. La vera novità, però, è il lavaggio continuo del mocio durante il funzionamento: ogni minuto, il sistema effettua circa 200 cicli di risciacquo, eliminando acqua sporca e rimpiazzandola con acqua pulita, per una pulizia senza striature, senza residui e senza rischi di contaminazione incrociata. Il risultato è un pavimento non solo visibilmente pulito, ma anche igienizzato, con una brillantezza che dura nel tempo.

Triple Lift con Precision Dry-Wet Separation: precisione su ogni superficie

Un altro elemento che rende il DEEBOT X9 PRO OMNI unico è la tecnologia Triple Lift con Precision Dry-Wet Separation, che garantisce una pulizia intelligente e personalizzata su ogni tipo di superficie. Grazie alla capacità di sollevare automaticamente la spazzola laterale, la spazzola principale e il mocio a rullo, il robot è in grado di adattarsi a ogni situazione domestica.

Ad esempio, sui tappeti, il mocio si solleva per evitare di inzuppare il tessuto, mentre contemporaneamente la potenza di aspirazione aumenta per estrarre polvere e sporco più in profondità. In presenza di liquidi versati, entrambe le spazzole si sollevano, permettendo al robot di concentrarsi sulla gestione del liquido senza rischio di contaminazione.

Per particelle più grandi, invece, la spazzola laterale si solleva per evitare la dispersione dei detriti e massimizzare la raccolta. Questo sistema non solo protegge i pavimenti, ma ottimizza anche l'efficienza della pulizia, assicurando una netta separazione tra zone secche e zone umide, e una precisione senza precedenti nell’affrontare anche le sfide più complesse della casa.

DEEBOT X9 PRO OMNI: un concentrato di tecnologia e comfort

Oltre a queste caratteristiche chiave, il DEEBOT X9 PRO OMNI offre:

Sistema antigroviglio ZeroTangle 3.0 : certificato dal TÜV Rheinland, la spazzola laterale antigroviglio ARClean e la spazzola principale con tecnologia a ciclone prevengono efficacemente i grovigli di capelli, garantendo un funzionamento regolare.

: certificato dal TÜV Rheinland, la spazzola laterale antigroviglio ARClean e la spazzola principale con tecnologia a ciclone prevengono efficacemente i grovigli di capelli, garantendo un funzionamento regolare. TruEdge 2.0 e sensore bordi 3D : attraverso un algoritmo e al nuovo sensore TruEdge 3D Edge Sensor, il mocio a rullo a regolazione continua si adatta a vari tipi di angoli e curve, assicurando una prevenzione precisa delle collisioni pur rimanendo vicino ai bordi. Inoltre, la spazzola laterale si estende costantemente su una struttura solida per raggiungere i punti ciechi negli angoli, ottenendo una copertura quasi completa, anche in aree tradizionalmente difficili da pulire.

: attraverso un algoritmo e al nuovo sensore TruEdge 3D Edge Sensor, il mocio a rullo a regolazione continua si adatta a vari tipi di angoli e curve, assicurando una prevenzione precisa delle collisioni pur rimanendo vicino ai bordi. Inoltre, la spazzola laterale si estende costantemente su una struttura solida per raggiungere i punti ciechi negli angoli, ottenendo una copertura quasi completa, anche in aree tradizionalmente difficili da pulire. Sistema di navigazione AIVI 3D 3.0 per l'evitamento degli ostacoli.

Lavaggio del mocio a temperatura controllata fino a 75°C per un'igiene ottimale.

Stazione OMNI per svuotamento, lavaggio, asciugatura e ricarica automatici, con un design compatto e raffinato.

Integrazione con YIKO-GPT e compatibilità con smart home per un controllo intelligente e vocale.

Insomma, con il DEEBOT X9 PRO OMNI, la pulizia domestica raggiunge nuovi standard di efficienza, intelligenza e praticità, regalando a ogni casa un livello di igiene e comfort.