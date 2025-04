Il nuovo T80 OMNI rende la tecnologia OZMO ROLLER di ECOVACS più accessibile

Nel panorama delle soluzioni per la pulizia domestica, ECOVACS continua a spingersi oltre i confini dell'innovazione con il lancio del nuovo DEEBOT T80 OMNI. Un prodotto che non solo migliora l'esperienza di pulizia, ma rende la tecnologia OZMO ROLLER più accessibile che mai. Grazie alla combinazione di una pressione di 3.700 Pa e una velocità del mocio fino a 200 giri/minuto, questa innovazione, ora disponibile nel T80 OMNI, porta performance all'avanguardia a un prezzo più conveniente. Offerto in promozione a 899€ rispetto ai 1.099€ fino al 30 aprile, il nuovo modello rappresenta una delle opzioni più complete e innovative nel settore, tanto da chiedersi come si piazza se confrontato con l'X8 PRO OMNI.

ZeroTangle 3.0: una tecnologia pensata per azzerare la manutenzione

Una delle sfide più comuni con i robot aspirapolvere è la gestione dei grovigli di capelli, peli e altri detriti che si accumulano nelle spazzole, rallentando le prestazioni e obbligando a interventi di manutenzione frequenti. Il DEEBOT T80 OMNI risolve questo problema grazie alla ZeroTangle 3.0, che impedisce ai capelli di aggrovigliarsi e bloccare il meccanismo di pulizia. Come funziona? La spazzola laterale anti-aggrovigliamento ARClean e la spazzola principale con sistema ciclonico lavorano insieme per districare i capelli in modo efficiente. Questo sistema riduce la necessità di interventi manuali, mantenendo la potenza di aspirazione costante e migliorando le prestazioni generali del robot.

La tecnologia ZeroTangle 3.0 non solo previene i grovigli, ma assicura anche una maggiore durata nel tempo delle componenti del robot, rendendo il DEEBOT T80 OMNI adatto per famiglie con animali domestici o persone che tendono a perdere parte dei loro capelli lunghi. Con questa innovazione, potrete finalmente dimenticarvi di dover rimuovere capelli dalle spazzole, godendo di una pulizia continua e impeccabile.

OZMO ROLLER: la tecnologia che combina diverse innovazioni

La tecnologia TruEdge 2.0 Adaptive Edge Cleaning è una delle tante presenti nella cosiddetta innovazione "OZMO ROLLER". È una funzione presente in alcuni robot aspirapolvere Ecovacs Deebot. La sua funzione principale è quella di migliorare la pulizia dei bordi e degli angoli delle stanze. Ecco una breve spiegazione di come funziona:

Mocio a variazione continua : la caratteristica distintiva di TruEdge 2.0 è la capacità del mocio di estendersi dinamicamente durante la pulizia dei bordi. Questo significa che il mocio non rimane fisso, ma si adatta alla forma del bordo o dell'angolo che sta pulendo.

: la caratteristica distintiva di TruEdge 2.0 è la capacità del mocio di estendersi dinamicamente durante la pulizia dei bordi. Questo significa che il mocio non rimane fisso, ma si adatta alla forma del bordo o dell'angolo che sta pulendo. Aderenza al bordo : il sistema è progettato per mantenere il mocio sempre a stretto contatto con il bordo del muro o del mobile.

: il sistema è progettato per mantenere il mocio sempre a stretto contatto con il bordo del muro o del mobile. Evita le collisioni : durante le svolte, il mocio si estende mantenendo la sua vicinanza ai bordi, ma allo stesso tempo previene le collisioni con gli ostacoli.

: durante le svolte, il mocio si estende mantenendo la sua vicinanza ai bordi, ma allo stesso tempo previene le collisioni con gli ostacoli. Adattabilità a diversi tipi di bordi : in combinazione con altre tecnologie come AIVI 3D Omni-Approach Technology e TruEdge 3D Edge Sensor, il mocio a variazione continua può adattarsi a diversi tipi di bordi, come battiscopa, soglie, mobili sospesi e persino cavi.

: in combinazione con altre tecnologie come AIVI 3D Omni-Approach Technology e TruEdge 3D Edge Sensor, il mocio a variazione continua può adattarsi a diversi tipi di bordi, come battiscopa, soglie, mobili sospesi e persino cavi. Spazzola laterale estesa: la spazzola laterale è fissata in una posizione estesa per raggiungere i punti ciechi negli angoli, assicurando una pulizia più completa.

La ZeroTangle 3.0 non è l'unica caratteristica che rende il DEEBOT T80 OMNI un robot interessante. Questo modello è anche dotato di altre funzioni innovative che migliorano l'efficacia complessiva del sistema. Tra queste, la tecnologia OZMO ROLLER, che assicura un'aspirazione potente e un lavaggio efficace dei pavimenti grazie alla pressione di 3.700 Pa e alla velocità del mocio fino a 200 giri/minuto. Queste caratteristiche si combinano alla perfezione con il sistema ZeroTangle, garantendo un'azione di pulizia continua e impeccabile senza pausa dovute a grovigli.

Un altro punto di forza del DEEBOT T80 OMNI è la stazione OMNI, che offre un sistema per la gestione del mocio e una manutenzione minima. Con un sistema di lavaggio del mocio a temperatura controllata, la stazione regola automaticamente la temperatura dell'acqua in base al tipo di stanza e al grado di sporco, ottimizzando l’efficienza. Il mocio viene asciugato ad aria calda a 45°C in sole due ore, evitando la formazione di odori e mantenendolo sempre igienico, senza dover preoccuparsi di interventi manuali. La manutenzione della stazione è ridotta al minimo, con un vassoio per il lavaggio del mocio che richiede una pulizia ogni 150 giorni e un sacchetto della polvere che dura fino a 90 giorni.

T80 OMNI: potenza e prestazioni quasi da record

Il DEEBOT T80 OMNI non è solo intelligente nella gestione dei grovigli, ma offre anche prestazioni eccellenti grazie alla potenza di aspirazione di 18.000 Pa e alla batteria al litio da 6400 mAh, che assicura un'ottima autonomia con un tempo di ricarica di circa 4 ore e 37 minuti. Inoltre, la navigazione dToF e la tecnologia AIVI 3D 3.0 consentono al robot di evitare ostacoli con grande precisione, mentre il livello di rumorosità di 65 dBA durante l'aspirazione e il lavaggio lo rende uno dei robot più silenziosi sul mercato.

Confronto con il DEEBOT X8 PRO OMNI

Il T80 OMNI e il DEEBOT X8 PRO OMNI si somigliano molto sotto il profilo delle specifiche tecniche, ma ci sono alcune differenze che potrebbero influenzare la vostra scelta, soprattutto in relazione al prezzo. Entrambi i modelli offrono una potenza di aspirazione di 18.000 Pa, quindi non c'è differenza nelle prestazioni di aspirazione. Tuttavia, l'X8 PRO OMNI si distingue per due aspetti: l'autonomia, che arriva fino a 290 minuti, contro i 241 minuti del T80 OMNI, e la capacità del serbatoio dell'acqua, che è di 4 litri nell'X8 PRO OMNI rispetto ai 2,2 litri del nuovo T80 OMNI.

Dal canto suo, il DEEBOT T80 OMNI si distingue per l'adozione della nuova tecnologia ZeroTangle 3.0, una caratteristica che semplifica ancora di più la manutenzione del robot, impedendo che capelli e altri detriti si accumulino nelle spazzole. Come detto in precedenza, questa innovazione rende il T80 OMNI adatto a chi ha animali domestici o capelli lunghi, riducendo al minimo gli interventi manuali necessari per mantenere il robot in perfette condizioni.

Riassumendo, sebbene l'X8 PRO OMNI offra una maggiore autonomia e una capacità superiore del serbatoio dell'acqua, il T80 OMNI, con il suo prezzo inferiore e la nuova tecnologia ZeroTangle 3.0, rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un robot aspirapolvere funzionale e facile da mantenere. Quale dei due scegliere? Dipende dalle vostre esigenze, ma una cosa è certa: il T80 OMNI, con il suo miglior rapporto qualità-prezzo, rappresenta un’opzione vantaggiosa, soprattutto se approfitterete dell’offerta lancio valida fino al 30 aprile, che vi consentirà di risparmiare 200€.

