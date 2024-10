Con Pringles puoi vincere un viaggio a New York! Ti spieghiamo come

Con Pringles potete vincere un fantastico viaggio a New York grazie al concorso Pringles Nights In 2024! Questa imperdibile iniziativa vi permette di partecipare all'estrazione di premi eccezionali, tra cui vacanze nella città che non dorme mai e giochi da tavolo Cluedo.

Concorso "Pringles Nights in 2024", come partecipare

Partecipare è semplicissimo: vi basterà acquistare un tubo di patatine Pringles, conservare lo scontrino e il codice di lotto per avere la possibilità di vincere. Il concorso è attivo fino al 13 febbraio 2025 e offre premi distribuiti in due modalità: instant win e una grande estrazione finale.

I premi instant win comprendono 90 giochi da tavolo Cluedo del valore di 29€ ciascuno, mentre il grande premio finale è un viaggio a New York City per due persone, dal valore di 3.526,67€. Questo esclusivo pacchetto vacanza include 4 notti in un hotel di lusso, voli di andata e ritorno, e un’esperienza ispirata al gioco Cluedo, rendendo il vostro viaggio un’avventura unica e memorabile.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica di vivere il fascino di New York e divertirvi con Pringles! Ricordate che il concorso è valido solo per i maggiorenni residenti in Italia, e vi consigliamo di visitare il sito ufficiale del concorso per leggere il regolamento completo.

Con un semplice acquisto, potreste presto passeggiare tra le luci di Times Square o immergervi in un’avventura Cluedo nella Grande Mela. Questa è la vostra occasione per vincere premi straordinari e vivere un’esperienza da sogno. Partecipate subito al concorso Pringles Nights In 2024 e mettetevi alla prova con la fortuna!

Visita il sito Pringles