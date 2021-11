Cosa fare quando si incappa in una truffa crittografica

Le truffe crittografiche sono sempre più diffuse, andando di pari passo con il successo delle criptovalute. Difendersi non è però semplice. Ecco allora alcune cose che è possibile fare se pensate di aver subito o di aver assistito a un crimine crittografico.

Conservare i propri dati

Quando si segnalano frodi, potrebbe essere necessario fornire registrazioni delle transazioni e delle comunicazioni. Se non conservate i vostri dati, potrebbe significare che le autorità non ti prenderanno sul serio e potresti perdere la restituzione dei fondi se sei stato vittima della frode. Preservare i dati significa molto di più che semplicemente non eliminare e-mail e messaggi di testo.

Oltre ad averli sul tuo dispositivo mobile, dovresti anche fare copie e averli memorizzati nel cloud nel caso in cui accada qualcosa al tuo dispositivo. Lo stesso vale per i record delle transazioni. Questi potrebbero essere visibili in un account online, ma non puoi mai essere sicuro di quando l’azienda li rimuoverà. Le indagini sulle frodi possono richiedere molto tempo, quindi è importante disporre di un piano a lungo termine per mantenere questi dati al sicuro.

Contatta l’azienda

Se avete la sensazione che qualcosa non va bene con un investimento crittografico, dovreste contattare immediatamente l’azienda per assicurarvi che non sia un malinteso. Non solo dovreste contattarli via e-mail e telefono, ma anche utilizzare piattaforme di social media in quanto possono far sapere agli altri che state riscontrando problemi. Nel caso in cui la società risponda e vi chieda di effettuare un pagamento per prelevare i vostri fondi, in nessun caso dovreste pagare.

Cerca alleati

Molte criptovalute hanno community online attive che condividono notizie tramite Reddit, Discord, Telegram e altre piattaforme. Se avete problemi con un investimento crittografico, ma non siete sicuro che si tratti di una truffa, dovreste contattare altri nella comunità per vedere se hanno riscontrato problemi simili. Le comunità possono essere un modo utile per ottenere informazioni, ma fate attenzione a qualsiasi consiglio riceviate che vi incoraggi a pagare di più per ritirare i vostri fondi.

Segnalazione alle Autorità

Non appena avrete stabilito di essere stati vittima di una frode o truffa, dovreste contattare immediatamente le autorità. Spesso, le agenzie che si occupano di criminalità informatica aspettano di aver ricevuto una serie di segnalazioni su una truffa o una frode prima di aprire un’indagine, quindi anche se l’importo perso è stato relativamente piccolo, è importante segnalarlo a queste agenzie in quanto può aiutare a far partire un’indagine. Anche parlare con un avvocato, a seconda dell’importo perduto ovviamente, è una buona soluzione, sia per ricevere consigli sul da farsi sia per tentare attivamente di essere risarciti.