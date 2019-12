Coupon per le feste di eBay, fino a 100€ di sconto su prodotti selezionati

Vi segnaliamo che in vista della chiusura di questo eccezionale 2019 all’insegna delle promozioni onlie, Ebay ha deciso di chiudere degnamente l’anno con una serie di nuove offerte che mettono in sconto numerosissimi prodotti selezionati grazie al coupon sconto PITNAT19!

Grazie al coupon sarà quindi possibile risparmiare fino ad un massimo di 100€ su tantissimi prodotti tecnologici, con occasioni che vi permetteranno di regalarvi un ultimo pensiero prima di salutare definitivamente l’anno in corso. In fondo, che c’è di meglio che farsi un bel regalo per aprire come si deve il prossimo 2020?

Probabilmente nulla ed Ebay lo sa bene, ecco perché grazie al codice PITNAT19, potrete sopperire di uno sconto del 10% su tantissimi apparecchi tech, dagli smartphone sino ai piccoli elettrodomestici. Il coupon, lo specifichiamo, è valido solo per i prodotti selezionati per l’iniziativa, la cui lista completa è disponibile sia nella pagina ufficiale dell’iniziativa, sia cliccando sul banner sottostante.

Per quel che ci riguarda, abbiamo deciso di segnalarvi quelli che sono, a nostro giudizio, i prodotti a cui vale davvero la pena dare uno sguardo, sia per qualità del prodotto che per prezzo proposto, ben intenso che la promozione sarà limitata, e terminerà il prossimo 6 gennaio alle ore 23.59, nonché fino ad esaurimento scorte dei prodotti. Il nostro consiglio? Date subito un’occhiata alle offerte ed acquistate i prodotti che vi interessano senza attendere troppo, pena la fine delle disponibilità del rivenditore! Ciò detto, prima di lasciarvi alla nostra selezione di prodotti, vi suggeriamo di iscrivervi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti non solo di quesi ultimi giorni del 2019, ma anche nei primi giorni del prossimo anno. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

N.B. Il codice PITNAT19 è valido solo sui prodotti aderenti all’offerta. Il suo inserimento dovrebbe essere automatico al momento del pagamento ma assicurati che sia stato effettivamente inserito prima del pagamento. I prezzi che seguono sono quelli originali dei prodotti.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!