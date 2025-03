Non sono due palle da gioco, sono altoparlanti con driver rivolto verso l’alto

Se state cercando degli altoparlanti compatti ma dal design distintivo, i Creative Pebble X potrebbero essere la scelta perfetta per la vostra scrivania. Non si tratta di semplici casse audio, ma di un sistema di altoparlanti con driver rivolto verso l’alto, progettati per garantire una proiezione sonora ottimale, con l'audio indirizzato direttamente verso la testa dell'utente. Inoltre, con il doppio sconto attuale (20% + 20%), costano davvero poco.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

Creative Pebble X, chi dovrebbe acquistarli?

Uno dei punti di forza dei Creative Pebble X è l’illuminazione RGB personalizzabile, che consente di scegliere tra 16,8 milioni di combinazioni di colori e sei preimpostazioni integrate. Questo vi permette di adattare la configurazione della vostra postazione di lavoro o di gioco alle vostre preferenze estetiche, creando un'atmosfera coinvolgente e dinamica. Un dettaglio che non passa inosservato, perfetto per chi ama un tocco di stile in più.

Dal punto di vista delle prestazioni, questi altoparlanti offrono fino a 15W RMS e un picco di 30W, con una proiezione audio a 45° che assicura una diffusione ottimale del suono. Se desiderate un'esperienza ancora più potente, potete collegarli a un adattatore USB PD da 30 W o superiore (non incluso) per raggiungere fino a 30 W RMS e un picco di 60 W. In questo modo, potrete godervi un audio ancora più nitido e avvolgente, perfetto per musica, film e gaming.

Infine, la versatilità di connessione è un altro grande vantaggio dei Creative Pebble X. Potete utilizzarli tramite USB, Bluetooth 5.3 o ingresso AUX da 3,5 mm, a seconda delle vostre esigenze. Inoltre, dispongono di due porte di comunicazione per cuffie e microfoni, ideali per l’ascolto privato e la comunicazione in chiamata o durante le sessioni di gioco. Grazie a queste caratteristiche, i Creative Pebble X si rivelano un'opzione eccellente per chi cerca un equilibrio tra estetica, funzionalità e qualità del suono.

