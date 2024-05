Prezzo imbattibile: 20% di sconto sui nuovi auricolari Creative

Amazon ha deciso di scontare anche i Creative Zen Air Plus, rendendo questo un momento ideale per chi cerca nuovi auricolari wireless. Dopo avervi segnalato i modelli Sennheiser, ora potete approfittare di diverse offerte, tutte molto vantaggiose. La promozione sui Creative Zen Air Plus è disponibile sotto forma di coupon, che ridurrà del 20% il prezzo al momento dell'acquisto, portando il costo ben al di sotto dei 49,99€ originali. Questi auricolari TWS sono di ultima generazione, offrendo quindi un valore ancora maggiore rispetto alle classiche offerte sui modelli meno recenti.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

Creative Zen Air Plus, chi dovrebbe acquistarli?

I Creative Zen Air Plus sono consigliati a coloro che vivono in un mondo in movimento e cercano un'esperienza audio senza interruzioni, che sia durante il pendolarismo, negli allenamenti o nelle lunghe sessioni di lavoro. Con la loro recente tecnologia Bluetooth LE, offrono prestazioni audio wireless notevolmente migliorate, ideali per chi desidera godere di un suono di qualità senza sacrificare la durata della batteria.

La funzionalità di condivisione audio tramite la modalità Broadcast risulta inoltre attraente per coloro che amano condividere la loro musica con gli amici, mantenendo un consumo energetico ridotto. Per gli utenti che danno priorità alla cancellazione del rumore, i Creative Zen Air Plus con la loro cancellazione attiva ibrida del rumore e modalità ambiente soddisfano le esigenze di chi cerca di isolarsi dagli ambienti rumorosi o, al contrario, di restare consapevole dei suoni circostanti quando necessario.

La lunga durata della batteria, che promette fino a 32 ore di riproduzione, li rende ideali anche per chi non vuole preoccuparsi di ricaricare gli auricolari quotidianamente. Aggiungendo a ciò, la qualità delle chiamate garantita da 6 microfoni che filtrano efficacemente i rumori di sottofondo, questi auricolari rappresentano una soluzione versatile per l'audio ad alta definizione in ogni scenario della vita quotidiana.

Vedi offerta su Amazon