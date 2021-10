Cresce il numero di finanzieri per cui bitcoin sarà l’oro digitale

Anthony Scaramucci, fondatore e managing partner di SkyBridge Capital, ha ribadito in una recente intervista unìidea già espressa qualche settimana fa, ossia che bitcoin sarà una “gigantesca asset class”, identificandola ulteriormente come “oro digitale”.

Scaramucci ha poi confermato di possedere oltre 1 miliardo di dollari in bitcoin, che ha iniziato ad accumulare l’anno scorso. Inoltre, il gigante degli hedge fund di Scaramucci, SkyBridge, ha recentemente annunciato la sua partnership esclusiva con le criptovalute per costruire un’infrastruttura meglio decentralizzata. SkyBridge in collaborazione con la piattaforma di trading di NAX lancerà una serie di raccolte fondi, concentrandosi su una varietà di sforzi finanziari decentralizzati associati a valute digitali come bitcoin.

Bitcoin non manca di potenti sostenitori. La scorsa settimana ad esempio il sostenitore bitcoin, Elon Musk, ha twittato il popolare meme “69-420” per definire le eccezionali prestazioni di bitcoin nella corsa al rialzo in corso. Newt Gingrich, l’ex presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ha dichiarato ai media che il suo consiglio finanziario ai Paesi sarebbe quello di iniziare a utilizzare bitcoin come copertura contro l’inflazione e contro le banche centrali.

“Questa è un’opportunità per i Paesi di detenere parte della loro riserva in bitcoin come copertura contro l’inflazione e contro le banche centrali … Penso in particolare che quando ci sono banche come la banca centrale di El Salvador che non fanno molto per influenzare il comportamento finanziario mondiale, alla fine sono a rischio che i sistemi più grandi – gli americani, i cinesi, i tedeschi – cambino le regole del gioco. Nel suo ciclo attuale questa è chiaramente una direzione inflazionistica…”, ha detto Gingrinch.