Criptovalute e blockchain: posti di lavoro nel settore cresciuti del 118% in 10 mesi

Raccogliendo i dati più recenti sul mercato del lavoro legato a criptovalute e blockchain, un nuovo rapporto citato dal Korea IT Times suggerisce che livelli più elevati di adozione istituzionale hanno stimolato una maggiore domanda di competenze nel settore. Secondo il sito web per l’occupazione Indeed, a metà luglio 2021 la quota complessiva di annunci di lavoro crittografici e blockchain sulla piattaforma è cresciuta del 118% rispetto all’inizio di settembre 2020.

Questa solida crescita si è inoltre accompagnata con un cambiamento nei ruoli ricercati, con la quota di posti di gestione in cripto e blockchain in aumento del 29,87% su base annua a partire dal 16 luglio. I conti delle risorse umane sono aumentati del 200% nello stesso arco di tempo, mentre i lavori di sviluppo software sono scesi al 29,7%. Come osserva il Korea IT Times, i ruoli relativi alla blockchain tendono verso una gamma di stipendi più elevata rispetto ad altri posti di lavoro tecnologici, in quanto richiedono una forte conoscenza della crittografia combinata con esperienza nell’economia del libro mastro e nella programmazione orientata agli oggetti, tra le altre aree.

Mentre crypto e blockchain hanno guadagnato costantemente attenzione da parte delle istituzioni educative, il rapporto afferma che molti sviluppatori del settore rimangono in gran parte autodidatti, suggerendo che le università e i programmi sono in ritardo.

Inoltre, lo sviluppo dello smart working durante la pandemia potrebbe rivelarsi una premessa adatta per un settore che premia il decentramento, incoraggiando sviluppatori e ricercatori di base a impegnarsi con più partner e datori di lavoro su progetti diversi. Nel settore privato invece il braccio crittografico della società di gestione patrimoniale Fidelity Investments ha riferito di aver pianificato di far crescere la sua forza lavoro del 70%, mentre JP Morgan ha iniziato ad accettare applicazioni per sviluppatori di software incentrati sulla blockchain e Amazon ha cercato qualcuno per guidare la sua strategia di valuta digitale e blockchain e la roadmap del prodotto tra affermazioni non confermate che il mega-rivenditore accetterà pagamenti Bitcoin entro il 2022.