Le criptovalute stanno per arrivare su Amazon?

Spesso un semplice annuncio di lavoro innesca numerose voci di corridoio, nate dal tentativo di “indovinare” quali siano le prossime mosse di aziende come Apple, Facebook o Microsoft. Figuriamoci quando questi annunci hanno a che fare con le criptovalute: il circolo vizioso assume dimensioni ancora maggiori. È recentemente accaduto, nella sfera d’informazione delle criptovalute anglofona, con Amazon. L’azienda ha pubblicato un annuncio di lavoro, volto all’assunzione di un product lead specializzato in criptovalute e blockchain.

La nuova figura si occuperà, secondo l’annuncio, di creare una strategia e una tabella di marcia per i nuovi metodi di pagamento basati su blockchain. Inoltre dovrà occuparsi di “innovare, per conto dei clienti, i sistemi di pagamenti e di finanziamento”. L’annuncio menziona specificamente non solo la blockchain e le criptovalute, ma anche i ledger distribuiti, le criptovalute minori (le cd. altervalute) e le valute digitali che saranno introdotte dalle banche centrali (alias le CBDC).

Sebbene Amazon debba ancora implementare i pagamenti in criptovaluta, il gigante della vendita online sta già utilizzando la tecnologia blockchain. La sua filiale di cloud computing Amazon Web Services (AWS) ha infatti presentato mesi addietro il servizio di Managed Blockchain, che utilizza i framework open-source di Ethereum e Hyperledger. Il nuovo annuncio forse indica che Amazon vuole dare più spazio alle criptovalute. “Siamo ispirati dall’innovazione – ha affermato un portavoce di Amazon ai microfoni di Zycrypto.com – che si sta sviluppando tra le criptovalute e stiamo esplorando come potrebbe essere applicata su Amazon”.

L’eventuale adozione delle criptovalute come metodo di pagamento per il colosso dell’e-commerce potrebbe contribuire alla diffusione delle criptovalute su larga scala, come sta accadendo in Cina. Che ne pensate?