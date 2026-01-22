Il mercato dei giradischi continua a vivere una fase di rinascita e Sony risponde alla crescente domanda con due nuovi modelli che puntano a soddisfare sia chi si avvicina per la prima volta al vinile, sia gli appassionati più esigenti. L'azienda giapponese ha svelato il PS-LX3BT e il PS-LX5BT, due giradischi wireless che promettono di coniugare semplicità d'uso e qualità audio, senza rinunciare a un design che si integra naturalmente negli ambienti domestici contemporanei. I due dispositivi saranno disponibili sul mercato a partire da febbraio 2026.

Entrambi i modelli condividono una filosofia progettuale che privilegia l'immediatezza d'utilizzo, con un sistema di riproduzione automatica attivabile con un singolo pulsante. Questa caratteristica risulta particolarmente apprezzabile per chi non ha familiarità con i meccanismi tradizionali dei giradischi vintage, spesso complessi da gestire. La connettività Bluetooth rappresenta il cuore tecnologico di questi dispositivi, supportando gli standard aptX, aptX Adaptive e Hi-Res Wireless Audio, una scelta che consente di ascoltare musica ad alta definizione anche senza fili.

Sul fronte della versatilità, entrambi i giradischi sono compatibili con dischi da 7 e 12 pollici, con velocità di riproduzione di 33⅓ e 45 giri al minuto. Il piatto in alluminio garantisce stabilità durante la riproduzione, mentre il coperchio antipolvere trasparente protegge il meccanismo quando non viene utilizzato. Sony ha inoltre prestato attenzione alla sostenibilità ambientale, optando per imballaggi realizzati con materiali riciclati, in linea con gli impegni aziendali verso la riduzione dell'impatto ecologico.

Due modelli per esigenze diverse, dalla scoperta del vinile all'ascolto raffinato

Il PS-LX3BT si configura come la porta d'ingresso ideale nel mondo dell'ascolto analogico. Pensato per chi desidera un approccio immediato senza complicazioni tecniche, questo modello include un equalizzatore phono integrato e un cavo audio già collegato, permettendo di iniziare ad ascoltare immediatamente dopo l'installazione. Il design curato lo rende adatto a qualsiasi ambiente domestico, trasformandolo in un elemento d'arredo oltre che in uno strumento di riproduzione musicale. La qualità sonora punta sul calore tipico dell'analogico, con una testina che assicura una lettura fluida dei solchi.

Chi invece cerca prestazioni superiori può orientarsi verso il PS-LX5BT, un modello che introduce raffinatezze tecniche destinate agli audiofili. La struttura monopezzo rigida e il braccio in alluminio sono stati progettati per minimizzare le vibrazioni indesiderate, un aspetto cruciale per preservare la purezza del segnale audio. Il tappetino in gomma e il design circuitale ottimizzato contribuiscono ulteriormente a questa filosofia di riduzione delle interferenze meccaniche ed elettriche.

La testina di qualità superiore montata sul PS-LX5BT restituisce un suono ricco con un palcoscenico sonoro ampio, caratteristiche che lo rendono perfetto per sessioni di ascolto dedicate e attente. Il jack audio placcato in oro supporta connessioni cablate di alto livello, offrendo un'alternativa alla trasmissione wireless per chi privilegia la massima fedeltà. Anche l'estetica riflette questa vocazione premium, con linee minimaliste e sofisticate che si inseriscono con eleganza in qualsiasi contesto abitativo.

La proposta di Sony si inserisce in un momento particolarmente favorevole per il settore del vinile, che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante anche tra le generazioni più giovani. I due giradischi rappresentano risposte differenziate a esigenze diverse: da una parte la semplicità e l'accessibilità del PS-LX3BT, dall'altra le prestazioni raffinate del PS-LX5BT. Il sistema di controllo del guadagno a tre livelli, presente su entrambi i modelli, permette di adattare l'uscita audio a diverse configurazioni di amplificazione, offrendo una flessibilità apprezzabile sia per impianti entry-level che per sistemi hi-fi più complessi.

La scelta di integrare tecnologie wireless avanzate senza sacrificare la possibilità di connessioni tradizionali dimostra come Sony abbia cercato di bilanciare innovazione e tradizione. Gli standard di trasmissione supportati garantiscono una qualità audio che si avvicina sensibilmente a quella delle connessioni cablate, rendendo questi giradischi adatti anche per l'ascolto con cuffie Bluetooth di fascia alta o speaker wireless. L'approccio dual-mode, che combina la magia dell'analogico con le comodità del digitale, potrebbe rappresentare la chiave per attrarre nuovi appassionati verso il formato vinile.