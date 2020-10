Da Zero a Partner Twitch in tre mesi

Questo sabato 24 ottobre alle 9 di mattina va in onda su Twitch la prima maratona formativa in live streaming al mondo! Si tratta di un evento al quale noi di Tom’s Hardware teniamo particolarmente perché è nata da un’idea della nostra divisione influencer, Tom’s Network. Cos’è una maratona? Si tratta di una diretta speciale che dura fino a che gli spettatori la sostengono con donazioni e altri contributi. A fronte di determinati livelli di donazione, chi segue l’evento riceverà una consulenza personalizzata dal coach Boagiatto e potrà intervenire in diretta per parlare del suo caso legato a questioni di vita personale o di business.

Roberto Buonanno, titolare di Tom’s, ne parla oggi pomeriggio alle 15 in una diretta Twitch sul canale https://www.twitch.tv/koanbogiatto

Il protagonista è Koan Bogiatto, coach e formatore internazionale. Come altri suoi colleghi, Koan ha dovuto interrompere gli eventi dal vivo, le attività che fruttavano la maggior parte del fatturato alla sua azienda di formazione.

Di conseguenza come altri suoi colleghi, Bogiatto ha dovuto reinventare il proprio modello di comunicazione e di business. Fortunatamente aveva già ben chiara la potenza di strumenti come le live streaming, infatti era partito in tempi non sospetti, tre anni fa, con una rubrica di formazione in diretta su Facebook.

Dopo centinaia di puntate di questa “Radio Tribeker” su Facebook, Koan si è reso conto che la piattaforma di Zuckerberg non faceva al caso suo. E quindi, su consiglio del sottoscritto, ha iniziato a pensare su come trasferire la sua attività di formazione su Twitch.

Il progetto è iniziato a luglio e Koan in tre mesi ha raggiunto una media attorno ai 100 spettatori per dirette trasmesse dalle 7 alle 8 del mattina, tutt’altro che il “prime time” della piattaforma! Noi di Tom’s Network ne siamo particolarmente orgogliosi perché si tratta di un successo incredibile visti anche gli argomenti trattati, tutt’altro che leggeri: crescita personale, self help, modelli comportamentali, formazione imprenditoriale.

Vi ricordiamo che la maratona di formazione in live streaming di Koan Bogiatto partirà sabato 24 ottobre alle 9 di mattina. Interverranno, tra i tanti ospiti:

Roberto Buonanno, titolare di 3Labs Srl, editrice di Tom’s Hardware

Andrea Ferrario, AD di 3Labs Srl e responsabile di Tom’s

Mattia Ferrari aka Victor Laszlo, Talent Manager di Tom’s Network