Dall’India notizie contrastanti sulla regolamentazione delle criptovalute

La legislazione crittografica indiana si sta avvicinando al mondo crottografico. Il governo indiano ha illustrato alla camera bassa del parlamento un disegno di legge sulla criptovaluta da adottare durante la sessione invernale iniziata lunedì 29 novembre. Il disegno di legge intitolato “The Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill 2021” cerca di “vietare tutte le criptovalute private in India, tuttavia, consente alcune eccezioni per promuovere la tecnologia sottostante della criptovaluta e i suoi usi”.

Molto dibattito è emerso sul fatto che il governo indiano vieterà le criptovalute come bitcoin ed ether. Il disegno di legge cripto in sé non è stato reso pubblico e il governo non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito al disegno di legge. Tuttavia, molte pubblicazioni e addetti ai lavori del settore hanno speculato e citato varie fonti che hanno familiarità con la questione.

Kumar Gaurav, CEO della piattaforma di crypto banking Cashaa, in un twitt di mercoledì ha scritto di aver parlato telefonicamente con alcuni funzionari di alto livello del MOF (Ministero delle Finanze) da cui sarebbe emerso che non esisterebbe un divieto completo, ma la direzione è quella di regolamentare le criptovalute in linea con le linee guida del GAFI (Financial Action Task Force).

Gaurav ha aggiunto che la crittografia sarà una classe di attività regolamentata dal Securities and Exchange Board of India (SEBI) e gli scambi crittografici dovranno ottenere licenze dal regolatore. “Tutte note positive”, ha scritto. Avinash Shekhar, co-CEO dell’exchange di criptovaluta indiano Zebpay, ha dichiarato giovedì a “Squawk Box Asia” della CNBC che la sua convinzione è che ci sarà una sorta di regolamentazione coerente, ma dura.

Shekhar ha spiegato che “ci sono state molte vibrazioni positive da parte del governo. Abbiamo incontrato la commissione finanze del Parlamento circa due settimane fa … Il messaggio o i sentimenti che stiamo ricevendo dal governo è che stanno cercando un qualche tipo di regolamentazione, una regolamentazione rigorosa, ma non un divieto completo”.

Tanvi Ratna, CEO di Policy 4.0, ha commentato che “Si prevede che alcune monete di base come BTC, ETH ecc. potrebbero essere consentite in qualche forma”. Tuttavia, alcuni media hanno riferito che il governo sta pianificando di vietare tutte le criptovalute e regolamentare solo le valute digitali della banca centrale emesse dalla banca centrale, la Reserve Bank of India (RBI).

Priyanka Chaturvedi, membro di Rajya Sabha, la camera alta del parlamento, ha commentato la notizia che il governo indiano prevede di vietare le criptovalute via Twitter scrivendo che, “se è vero, questa è una ricetta per il disastro di cui l’India non ha bisogno. Vietare tutte le valute crittografiche private sta fondamentalmente derubando l’India della creazione di un ecosistema per la Fintech new age. Il Blockchain and Crypto Assets Council (BACC) della Internet and Mobile Association of India (IAMAI), ha rilasciato una dichiarazione giovedì affermando che “un divieto generale sulle criptovalute incoraggerà i giocatori non statali portando così a un uso più illegale di tali valute”.