Daredevil Rinascita: dove vederla, quando esce e quanto costa l'abbonamento?

Il leggendario eroe di Hell's Kitchen si prepara a fare il suo trionfale ritorno con Daredevil: Rinascita, la nuova serie targata Marvel Studios che riporta in scena Matt Murdock. Questo attesissimo show promette un mix di adrenalina, azione e intrighi, arricchito dal ritorno di volti noti e dall'introduzione di nuovi personaggi.

Daredevil: Rinascita: quando esce?

L'attesa sta per finire: Daredevil: Rinascita arriverà in esclusiva su Disney+ il 5 marzo 2025. La piattaforma di streaming rilascerà i primi due episodi in contemporanea, mentre i successivi verranno pubblicati con cadenza settimanale fino al 15 aprile 2025, data in cui andrà in onda l'episodio finale.

Daredevil: Rinascita, di cosa parla?

La serie segue Matt Murdock, avvocato di giorno e vigilante di notte, nella sua battaglia contro il crimine di New York City. Il suo acerrimo nemico, Wilson Fisk alias Kingpin, punta a diventare sindaco della città, mettendo in moto una catena di eventi che obbligherà Daredevil ad affrontare avversari vecchi e nuovi, mettendo alla prova il suo coraggio e le sue capacità.

Daredevil: Rinascita, cast e personaggi principali

Oltre al ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil e Vincent D'Onofrio nel ruolo di Kingpin, il cast include:

Deborah Ann Woll (Karen Page)

Elden Henson (Foggy Nelson)

Jon Bernthal (Frank Castle / The Punisher)

Margarita Levieva (Heather Glenn)

Wilson Bethel (Benjamin Poindexter / Bullseye)

Questa formazione garantirà una narrazione ricca di colpi di scena e interazioni memorabili.

Daredevil: Rinascita, dove vederlo?

Lo show sarà disponibile esclusivamente su Disney+, la piattaforma che ospita l'intero catalogo Marvel Studios, incluse le precedenti serie dedicate ai supereroi più amati.

Disney+: quanto costa l'abbonamento?

Per accedere alla serie è necessario un abbonamento a Disney+, disponibile nelle seguenti opzioni:

Disney+ Standard con pubblicità : Contenuti fino a Full HD 1080p , due dispositivi in contemporanea. Prezzo: 5,99 €/mese .

Disney+ Standard : Nessuna pubblicità, qualità video Full HD 1080p , due dispositivi simultanei, fino a 10 dispositivi per il download. Prezzo: 9,99 €/mese o 99,90 €/anno .

Disney+ Premium: Nessuna pubblicità, qualità video 4K UHD e HDR, supporto Dolby Atmos, quattro dispositivi simultanei, fino a 10 dispositivi per il download. Prezzo: 13,99 €/mese o 139,90 €/anno.

Le tariffe possono subire variazioni in base alla regione. L'abbonamento a Disney+ garantisce l'accesso a un vasto assortimento di contenuti esclusivi Marvel, Star Wars, Pixar e molto altro.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 5 marzo 2025!

