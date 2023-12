DAZN: 6 mesi a 23,99€ in occasione di Lazio - Inter

Gli appassionati di calcio e sport in genere possono beneficiare di un'offerta eccezionale di DAZN in occasione della partita Lazio - Inter, che avrà luogo domenica 17 dicembre alle 20:45. Con questa promozione, potrete godervi questo match e molti altri pagando solo 23,99€ al mese per i primi 6 mesi. Approfittate di questa opportunità per godervi il meglio del calcio italiano e internazionale a un prezzo scontato Ma dovrete essere veloci, poiché l'offerta scadrà domenica 17 dicembre.

Offerta DAZN, chi dovrebbe approfittarne?

Questa offerta è consigliata a tutti gli appassionati di sport, in particolare di calcio, poiché l'abbonamento a DAZN include la Serie A TIM, oltre a basket, boxe, rugby, pallavolo e molto altro. Aderendo all'offerta, al termine dei primi 6 mesi a soli 23,99€, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo standard di 30,99€.

Questa promozione è l'opportunità ideale per chi non ha mai provato il servizio, poiché potrà risparmiare notevolmente sui primi 6 mesi di abbonamento. Inoltre, poiché non ci sono vincoli contrattuali, potete decidere di disdire l'abbonamento subito dopo aver usufruito dei 6 mesi in offerta.

In conclusione, l'offerta di 6 mesi di abbonamento a DAZN a soli 23,99€ al mese è un'occasione da non perdere per gli amanti dello sport e del calcio. Tuttavia, tenete presente che, poiché è un'offerta promozionale per la partita di campionato Lazio - Inter, potrete aderire solo fino al 17 dicembre. Vi invitiamo quindi a consultare la pagina dedicata e abbonarvi il prima possibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina DAZN dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, a coglierla il prima possibile, dato che scadrà il 17 dicembre.

