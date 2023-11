DEEBOT N10 Plus: 150€ di sconto su un OTTIMO robot aspirapolvere!

Se volete approfittare di queste ultime ore di Black Friday per acquistare un nuovo aspirapolvere robot che non solo sia scontato, ma che vi offra anche una mano concreta nelle pulizie di casa, allora vi suggeriamo di non lasciarvi scappare l'ottima offerta che Amazon sta dedicando elettrodomestico che possa darvi una mano concreta nelle pulizie di casa, e volete, al contempo, acquistare un all'aspirapolvere smart Ecovacs Deebot N10 Plus, un prodotto davvero eccezionale che, grazie ad uno sconto del 30%, è attualmente venduto a soli 349,00€!

Deebot N10 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Deebot N10 Plus è pensato per chi cerca una soluzione di pulizia completa e automatizzata e, in tal senso, è perfetto per chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie domestiche ma desidera comunque tenere la propria casa pulita e ordinata. Ciò è possibile, nel concreto, grazie non solo alla tipica funzione di aspirazione di questo tipo di prodotti, ma anche alla presenza di un sistema di lavaggio, la cui combinazione garantisce la massima pulizia dei pavimenti.

Dotato di un serbatoio dell'acqua da 240 ml con 4 livelli di regolazione del flusso d'acqua, Deebot N10 Plus si adatta a diverse esigenze e tipi di pavimento, e grazie alla sua stazione di svuotamento automatico da 2,5L, richiederà da parte vostra il minimo dell'interazione diretta per mantenere alta la sua operatività.

Parliamo, inoltre, di un aspirapolvere robot dotato di una potenza di aspirazione ultra forte da 4300 PA, che trascina via facilmente lo sporco e i peli di animali domestici nascosti nelle fessure del pavimento e nei tappeti e che, grazie ad una batteria ad alta capacità da 5200 mAh, vi consentirà fino a 300 minuti di pulizia continua, potendo così pulire anche aree di ben 400m²!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

