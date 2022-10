Il Prime Day autunnale è arrivato, portando tantissimi sconti per ogni categoria di prodotti su Amazon. Tra i più interessanti vi sono quelli dedicati ai robot aspirapolvere, e in particolare è presente in offerta un top di gamma veramente imperdibile.

Il Deebot X1 Omni, uno dei prodotti più amati della marca Ecovacs, è infatti in sconto a 1.099,00€. Considerando che solitamente viene venduto a 1.499,00€, si tratta di uno sconto del 27%, che vi farà risparmiare ben 400€ sul prezzo di listino.

Questo robot aspirapolvere è estremamente all’avanguardia, infatti presenta un processore AI avanzato e dei sensori di luce strutturati 3D che gli permettono di riconoscere automaticamente gli ostacoli, sia in condizioni illuminate che al buio. C’è anche una fotocamera RGB che consente al Deebot X1 Omni di individuare gli esseri umani e di evitarli; non dovrete quindi preoccuparvi se avete dei bambini che giocano mentre il dispositivo è in funzione, perché riuscirà a svolgere il suo lavoro senza incappare in niente e nessuno.

Il Deebot X1 Omni ha una potenza di aspirazione di ben 5000 Pa, supportata da due piastre di pulizia che vanno fino a 180 rotazioni al minuto: riuscirà a raccogliere in modo eccellente detriti, sporco e peli di animali da ogni angolo della casa, e aumenterà automaticamente la potenza quando incontrerà tappeti, mantenendo comunque una rumorosità bassa per non disturbare chi è in casa.

Tramite l’app Evocacs Home potrete anche inserire una mappa in 3D della vostra casa, in modo da impostare una pulizia personalizzata di ogni area in base alle vostre preferenze ed esigenze. Infine, potrete comandare il robot aspirapolvere anche con la voce mediante l’assistente vocale Ok Yiko: vi basterà dire “Ok Yiko, aspira l’area sotto il divano” per far partire il Deebot X1 Omni.

Il Deebot X1 Omni è veramente un prodotto incredibile, quindi vi consigliamo di approfittare subito dell’offerta, rimandandovi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questo sconto. Non ci è dato infatti sapere quando lo sconto terminerà, né a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

