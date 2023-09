Ieri, alcuni dei principali editori di testi scolastici hanno lanciato un’azione legale contro Library Genesis, comunemente nota come Libgen, una biblioteca online accusata di “estese violazioni delle leggi federali sul copyright”.

Tra gli editori che hanno intentato la causa figurano nomi di spicco come Cengage Learning, Macmillan Learning, McGraw Hill e Pearson Education. Secondo quanto riportato dagli editori, Libgen offre il download gratuito di oltre 20.000 libri per i quali non è stata mai ottenuta l’autorizzazione da parte degli editori. Il sito è stato descritto come “uno sforzo massiccio di pirateria” e gli editori hanno precisato che la loro denuncia potrebbe essere aggiornata nel caso vengano scoperte ulteriori opere violate. Questa diffusa violazione ha causato, secondo gli editori, seri danni finanziari e creativi sia a loro che agli autori delle opere coinvolte.

La denuncia afferma: “Le pagine di Libgen privano i querelanti e i loro autori di guadagni derivanti dalle loro opere creative, svalutano il mercato dei libri di testo e delle opere degli editori, e potrebbero portare i querelanti a smettere di pubblicare alcune opere”.

Questa non è la prima volta che Libgen è al centro di una controversia legale. Nel 2015, l’editore Elsevier aveva intentato una causa contro di essa e il tribunale aveva ordinato la chiusura del sito. Tuttavia, Libgen è riemersa poco dopo ed è rimasta online da allora, ignorando il decreto del tribunale e altri ordini simili provenienti da diversi paesi europei. In alcuni casi, sono stati emanati ordini di “blocco dell’accesso ai siti di Libgen a seguito di azioni per la violazione”, ma sembra che tali misure non abbiano sortito effetto.

Non è ancora chiaro se questa nuova causa legale avrà successo nel porre fine alle operazioni di Libgen. Gli editori hanno chiesto a un tribunale distrettuale degli Stati Uniti a New York di ordinare a Libgen di pagare danni, i quali potrebbero superare i 30 milioni di dollari. Inoltre, vogliono un decreto che impedisca a alla biblioteca online qualsiasi futura violazione, la contabilità e la restituzione dei profitti oltre che alla distruzione di tutte le copie delle opere violate.

Libgen è diventata estremamente popolare, con una media di oltre 9 milioni di visitatori al mese solo dagli Stati Uniti da marzo a maggio 2023. Gli editori affermano che Libgen sta avendo un impatto negativo sul mercato dei libri di testo, poiché molti studenti preferiscono utilizzare il servizio piuttosto che acquistare i libri di testo a prezzo pieno.

Al momento, gli operatori di Libgen rimangono sconosciuti, ma gli editori sperano che questa causa legale possa finalmente porre fine a anni di presunta violazione di copyright su larga scala. Tuttavia, le biblioteche ombra come Libgen hanno dimostrato di essere resistenti anche di fronte a sfide legali di alto profilo. Resta da vedere se questa volta gli editori avranno successo nel chiudere definitivamente questa controversa biblioteca online.