Disney Around The World a SOLI 20€! Su Amazon risparmi il 30%

Hai mai desiderato esplorare i cieli incantati del mondo Disney? Con Disney Around The World, disponibile su Amazon, avrai l'opportunità di viaggiare attraverso sei affascinanti Terre e raccogliere i timbri per il tuo Passaporto in un'emozionante avventura progettata per 2-4 giocatori, dai 4 anni in su. Inizialmente venduto a 29,99€, ora puoi acquistarlo al prezzo scontato di 20,89€, risparmiando il 30%. In questo gioco da tavolo, lancerai i dadi per avanzare, ma fai attenzione al vento e alle nuvole! Il vincitore sarà colui che riuscirà a collezionare per primo quattro timbri in quattro Terre diverse. Imbarcati in questa straordinaria avventura e lascia che il divertimento abbia inizio.

Disney Around The World, chi dovrebbe acquistarlo?

Raccomandato per giocatori dai 4 anni in su, questo gioco è perfetto per i più piccoli grazie alle sue regole semplici e alla componente ludica altamente educativa. Stimola la capacità di pianificazione e decisione, oltre a promuovere la conoscenza del mondo Disney attraverso l'esplorazione di terre affascinanti.

La semplicità delle regole unite alla ricchezza dei contenuti lo rendono adatto anche per serate in cui adulti e bambini desiderano un'esperienza di gioco inclusiva e coinvolgente. Disney Around The World combina fortuna e strategia: tira il dado per determinare la tua prossima destinazione, ma fai attenzione al meteo! Il sole favorisce il tuo viaggio, mentre vento e nuvole potrebbero essere degli ostacoli. Il primo giocatore a collezionare quattro timbri in quattro Terre diverse vince la partita.

Con un prezzo ridotto da 29,99€ a soli 20,89€, Disney Around The World porta nella tua casa tutta la magia dei mondi Disney in un'avventura in mongolfiera che mette alla prova le tue capacità strategiche e ti avvolge in un'esperienza di gioco unica e familiare. Consigliamo l'acquisto a tutti gli amanti delle fiabe Disney e a coloro che cercano un gioco da tavolo coinvolgente e divertente da condividere con i più piccoli. Un regalo perfetto o un'aggiunta preziosa alla tua collezione di classici giochi da tavolo.

