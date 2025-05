Disney Lorcana è pronto a stupirvi con la sua nuova espansione Regno di Jafar, un set imperdibile per tutti gli appassionati del gioco di carte collezionabili Disney. La prevendita è ufficialmente aperta su MyComics e rappresenta l’occasione perfetta per arricchire la vostra collezione con le carte più attese del momento. A partire da oggi, potete prenotare i nuovi set di Lorcana e assicurarvi un posto in prima fila nel regno incantato di Jafar, in uscita il prossimo 6 giugno 2025.

Prenota ora su MyComics

Set Disney Lorcana: Regno di Jafar, perché prenotarli?

La nuova espansione mette al centro della scena il potente stregone di Agrabah, introducendo nuove carte Disney Lorcana con abilità uniche e meccaniche originali. Tra le proposte più interessanti trovate due Starter Deck completamente rinnovati: il mazzo ambra/amatista, che valorizza i personaggi canori come Tiana e Bruno Madrigal, e il mazzo rubino/acciaio, perfetto per chi ama uno stile di gioco aggressivo grazie a eroi come Mulan e Stitch.

Ma il vero fiore all’occhiello è rappresentato dall’Illumineer’s Trove, la confezione definitiva per collezionisti e competitivi, contenente otto buste, due deck box, una guida strategica e token esclusivi. Il set include inoltre carte nuove come “Beyond the Horizon”, “Into the Unknown” e personaggi come “Bambi, Little Prince” e “Raya, Infiltration Expert”, pronti a rivoluzionare il meta e ampliare le possibilità di costruzione dei mazzi.

Oltre all’aspetto competitivo, Lorcana continua a conquistare anche i collezionisti con illustrazioni mozzafiato, rarità da inseguire e una cura estetica senza pari nel panorama dei giochi di carte Disney. Regno di Jafar sarà disponibile per un periodo limitato, quindi non lasciatevi sfuggire questa opportunità: entrate in anticipo nel nuovo capitolo dell’universo Lorcana e fatevi trovare pronti al lancio.

