Disney+ supporterà l'HDR10+, in arrivo colori più vividi

Disney Plus ha annunciato durante il CES 2025 che presto inizierà a trasmettere contenuti video in formato HDR10+ sulla sua piattaforma di streaming.

Questo aggiornamento è particolarmente rilevante per gli utenti di smartphone, tablet e TV Samsung, in quanto HDR10+ è uno standard di imaging ad alto range dinamico co-sviluppato dalla stessa Samsung insieme a 20th Century Fox, Amazon e Panasonic. A differenza di Dolby Vision, HDR10+ è un formato royalty-free che offre metadati dinamici frame-by-frame per migliorare la qualità dell'immagine.

L'adozione di HDR10+ da parte di Disney+ segue quella di altri importanti servizi di streaming come Amazon Prime Video e Apple TV+. Netflix, al contrario, supporta attualmente solo HDR10 e Dolby Vision.

Per i dispositivi Samsung, che non supportano Dolby Vision, l'arrivo di contenuti in HDR10+ rappresenta un significativo miglioramento della qualità visiva. In assenza di HDR10+, i contenuti verrebbero riprodotti in HDR10 standard o addirittura in SDR.

Oltre ai servizi di streaming, HDR10+ sta guadagnando terreno anche in altri settori, come il gaming, l'hardware e i TV, dove lo standard di trasmissione televisiva terrestre ATSC 3.0 (NextGen TV) supporta HDR10+

Nonostante Dolby Vision sia attualmente più diffuso, l'adozione di HDR10+ da parte di un player importante come Disney+ potrebbe accelerare la produzione di contenuti in questo formato, offrendo agli utenti una maggiore scelta in termini di qualità dell'immagine.

Con l'annuncio di Disney+, ci si aspetta, dunque, che un numero crescente di contenuti venga distribuito in HDR10+ nel prossimo futuro, ampliando le opzioni per i consumatori e potenzialmente influenzando le scelte di produttori di dispositivi e creatori di contenuti.