Il DJI Mavic 3 è il drone con camera e algoritmi Hasselblad

Nel corso della notte tra giovedì 4 e venerdì 5 novembre, DJI ha ufficialmente presentato il nuovo drone top di gamma DJI Mavic 3. Il nuovo drone top di gamma è dedicato ai videomaker professionisti e agli appassionati di riprese e fotografie aeree. Coniuga la qualità delle immagini con un’affidabilità in volo senza precedenti, grazie all’integrazione di una fotocamera Hasselblad L2D-20c con sensore CMOS in formato 4:3, risoluzione di 20 megapixel e gamma dinamica di 12,8 stop.

Alla fotocamera Hasselblad è affiancato un obiettivo zoom 28x con apertura massima f/4.4, utile ad avvicinare anche soggetti lontani. Inoltre il DJI Mavic 3 può sfruttare gli algoritmi sviluppati da Hasselblad, come l’HNCS (Hasselblad Natural Colour Solution), che lasciano il videomaker libero di concentrarsi sulle rotte da seguire e sui soggetti da filmare. L’algoritmo HNCS interviene sulle varie tonalità cromatiche di ogni paesaggio, per riprodurre i colori come quelli realmente percepiti. Le prestazioni in fase di registrazione video adottano il profilo colore D-Log a 10 bit. Raggiungono risoluzioni pari a 5.1K con 50 fps e 4K con 120 fps.

Il drone DJI Mavic 3. © 2021 DJI

Il DJI Mavic 3 versione Cine è specializzata nell’acquisizione e nel trasferimento di immagini e video ad alta velocità, supporta sia la codifica Apple ProRes 422 HQ e integrando un’unità SSD interna da 1 TB. La versione Cine include anche un cavo cavo Lightspeed da 10 Gbit/s in dotazione. Il DJI Mavic 3 ricorre al Wi-Fi 6 per trasferire dati al proprio smartphone. Inoltre il DJI Mavic 3 è dotato di più sensori visivi, per rilevare gli ostacoli in ogni direzione in un raggio di 200 m.

Il DJI Mavic 3 è alimentato da una batteria da 77 Wh, per cca 46 minuti di volo continuativo. Tra i numerosi accessori, vi è il radiocomando DJI RC Pro, in dotazione nel DJI Mavic 3 versione Cine, è a tutti gli effetti un radiocomando smart con schermo da 5,5 pollici, autonomia di 3 ore e un set di porte e slot aggiuntivi. Il DJI Mavic 3 è disponibile a partire da 2.199 € per la versione Standard. Il radiocomando DJI RC Pro è disponibile anche separatamente a partire da 1.009 €.