DJI Neo Combo Fly More a PREZZO SHOCK: SOLO 299€ per un drone leggero e potente!

Se siete alla ricerca di un mini drone 4K leggero, potente e facile da usare, oggi su Amazon trovate un'occasione davvero imperdibile. DJI Neo Combo Fly More è disponibile a soli 299€, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo consigliato di 349€. Si tratta del minimo storico per questo modello, rendendo il momento perfetto per acquistarlo.

DJI Neo Combo Fly More, chi dovrebbe acquistarlo?

DJI Neo pesa appena 135 grammi, meno di molti smartphone, ed è quindi conforme alla normativa C0, il che significa che rientra nelle categorie A1 e A3 e può essere utilizzato senza dover sostenere esami di certificazione. Una caratteristica che lo rende ideale per i principianti o per chi desidera volare in tutta tranquillità.

Tra le funzionalità più interessanti spicca il decollo dal palmo della mano, che consente di far partire il drone con un semplice tocco, anche senza l'utilizzo del radiocomando. In alternativa, è possibile controllarlo tramite comandi vocali, l'app mobile oppure il radiocomando RC-N3 incluso nel pacchetto.

Per quanto riguarda la qualità delle riprese, DJI Neo offre video in 4K ultra stabilizzati, perfetti per immortalare le vostre avventure all'aperto, anche in condizioni di vento. Grazie al sistema di tracciamento del soggetto e alle otto modalità QuickShot, è possibile realizzare contenuti creativi e dinamici in modo intuitivo.

Non meno importante, la protezione paraeliche integrale vi consente di volare in sicurezza sia all'interno che all'esterno, riducendo il rischio di danni accidentali. Il kit Combo Fly More include inoltre tre batterie e un hub di ricarica a due vie, per garantirvi sessioni di volo più lunghe e senza interruzioni.

A questo prezzo, DJI Neo Combo Fly More rappresenta una delle scelte più intelligenti per chi desidera entrare nel mondo dei droni con un prodotto completo, affidabile e al passo coi tempi. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori droni per ulteriori consigli.