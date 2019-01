DJI Smart Controller mostra sullo schermo da 5,5 pollici Full HD le riprese che il tuo drone trasmette a 8 km di distanza

DJI Smart Controller è un innovativo dispositivo per il controllo remoto dei droni DJI che alza l’asticella tecnologica del settore. Funziona con tutti i droni del noto marchio cinese che supportano la tecnologia di trasmissione OcuSync 2.0, quindi ad esempio il Mavic 2.

A parte il design che ricorda modo una console portatile si contraddistingue per un ampio schermo LCD da 5,5 pollici (1080p) con luminosità di 1000 cd/m2. Da rilevare che un comune smartphone di solito offre un livello di quasi il 50% inferiore. Ovviamente non mancano i classici comandi per manovrare il drone: stick, pulsanti, etc.

Le riprese non solo appaiono con qualità sullo schermo ma godono di una trasmissione Full HD proprio grazie a OcuSync fino a una distanza di 8 km. La funzione Go Share per altro consente anche di trasferire agevolmente foto e video al proprio smartphone. Inoltre, le condizioni ambientali non sono un problema poiché il dispositivo è testato per funzionare tra i -20° e i 40°. La batteria in dotazione da 5000 mAh è accreditata di 2,5 ore di operatività.

Un altro punto a favore di questo prodotto è l’impiego di una versione personalizzata e ottimizzata di Android che ovviamente consente l’installazione delle app più diffuse sul mercato magari per editing e altre operazioni di condivisione. La funzione SkyTalk permette invece il live streaming direttamente su piattaforme come Facebook e Instagram. Il dispositivo è compatibile sia con il Bluetooth che il Wi-Fi.

DJI Smart Controller integra un microfono, un altoparlante, 2 porte USB e una porta HDMI che supporta la riproduzione di video 4K 60 FPS sia con codec H.264 che H-265.

Il prezzo di listino attualmente è di 649 euro.