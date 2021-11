Dogecoin più popolare di bitcoin negli USA grazie a Elon Musk

Secondo una ricerca condotta dalla società di consulenza finanziaria The Advisor Coach, dogecoin è la criptovaluta più ricercata in 23 stati degli Stati Uniti, tra cui Florida, Hawaii, Illinois e New Jersey. I dati sono stati ottenuti attraverso l’analisi di Google Trends. Bitcoin è stata la criptovaluta più ricercata in soli 10 stati, tra cui Alaska, Connecticut e New Hampshire, il che la colloca al secondo posto dopo DOGE. Altre criptovalute frequentemente ricercate includono Ethereum e Shiba Inu.

Questa popolarità di Dogecoin è probabilmente dovuta all’approvazione da parte di Elon Musk. Ogni volta che il CEO di Tesla pubblica un tweet sull’altcoin, il suo prezzo sale alle stelle, attirando sempre più attenzione da parte di utenti e investitori.

L’ultimo tweet è stato pubblicato il 18 ottobre e ha fatto salire il prezzo di DOGE del 13%. Tuttavia, Musk ha pubblicato solo una foto che assomiglia a un cane che tiene in mano un veicolo spaziale. Questo tweet potrebbe essere stato una sorta di seguito alla speculazione sul fatto che Dogecoin diventasse la valuta ufficiale di Marte. Come CoinIdol, un notiziario blockchain mondiale, ha riferito due giorni prima di questo tweet, la comunità era entusiasta dell’idea di portare DOGE nella futura colonia di Musk su Marte.

In effetti, il CEO di Tesla potrebbe essere diventato la causa della popolarità anche di un altro altcoin, Shiba Inu. L’altcoin ha attirato molta attenzione dopo che Musk ha pubblicato un tweet con una foto del suo nuovo cucciolo della razza omonima. In soli 30 giorni, la criptovaluta ha visto una crescita di oltre il 400%. Tuttavia, si è schiantato dopo che Elon ha annunciato di non avere alcuna partecipazione in Shiba Inu.

Indipendentemente dal fatto che Elon Musk abbia influenzato la leadership di bitcoin negli Stati Uniti, la situazione globale non è cambiata. Secondo i dati di Google Search, BTC rimane la criptovaluta più cercata del 2021 con 24,7 milioni di query mensili in tutto il mondo. Dogecoin arriva secondo, seguito da ethereum e shiba inu.