Domotica a portata di mano: set di 4 prese Meross in SUPER SCONTO!

Se desiderate rendere la vostra casa più smart senza spendere una fortuna, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon. Il pacchetto da quattro prese intelligenti Meross è disponibile a soli 34,99€, già scontato del 13% rispetto al prezzo più basso recente di 40,04€. Ma il vero affare arriva con il coupon attivabile in pagina, che vi consente di ottenere un ulteriore sconto di 5€, portando il prezzo finale a soli 29,99€. Una promozione davvero imperdibile per chi vuole iniziare a costruire un ecosistema smart senza spendere troppo.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 5€ durante il checkout

Presa intelligente Meross, chi dovrebbe acquistarla?

Queste prese smart WiFi Meross (Type F) sono compatibili con tutti i principali assistenti vocali, tra cui Apple HomeKit, Alexa, Google Assistant e SmartThings, permettendovi di controllare i vostri dispositivi con un semplice comando vocale. Una comodità che semplifica la vita quotidiana, lasciandovi le mani libere e la mente più leggera. Il supporto nativo a HomeKit è un vero punto di forza, specialmente per gli utenti Apple, che possono integrarle perfettamente con Siri e l’app Casa. E se usate le prese solo all’interno della vostra abitazione, non è nemmeno necessario disporre di un hub domotico.

Il controllo remoto tramite l’app Meross è affidabile e intuitivo: potrete accendere e spegnere i dispositivi anche quando non siete a casa, programmare orari specifici di attivazione e spegnimento o sfruttare le funzioni di alba e tramonto per automatizzare la gestione dei consumi in base al ciclo della giornata. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di utilizzare le prese anche offline, a condizione che smartphone e presa siano collegati alla stessa rete WiFi.

Le dimensioni compatte e la potenza massima supportata di 10A/2400W le rendono perfette per qualsiasi ambiente domestico, dalla cucina al soggiorno. Attenzione però: funzionano esclusivamente su WiFi a 2,4 GHz, quindi assicuratevi di disattivare temporaneamente il segnale a 5 GHz durante la configurazione.

Se stavate cercando un’occasione per iniziare a costruire una casa intelligente con dispositivi affidabili e compatibili con tutto, le prese intelligenti Meross in offerta a 29,99€ sono la scelta giusta. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra sezione dedicata alla smart home per ulteriori consigli.

