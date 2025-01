DOPPIO SCONTO su questo caricatore USB-C perfetto per tutti i vostri dispositivi!

Se state cercando un caricatore potente e versatile, oggi su Amazon potete approfittare di un'offerta imperdibile sul Satechi GaN 200W. Grazie a uno sconto del 21%, il prezzo scende da 119,99€ a 94,90€, ma attivando il coupon disponibile sulla pagina del prodotto, potrete ottenere un ulteriore 25% di sconto, portando il prezzo finale a soli 71,17€!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 25% durante il checkout

Caricatore Satechi GaN 200W, chi dovrebbe acquistarlo?

Satechi GaN 200W è un dispositivo di ricarica innovativo che vi permette di alimentare fino a sei dispositivi contemporaneamente. Dotato di due porte USB-C PD 3.1 da 140W e quattro porte USB-C PD 3.0, offre prestazioni elevate e massima efficienza, ideali per chi utilizza MacBook, iPhone, iPad e dispositivi USB-C Thunderbolt.

Grazie alla tecnologia GaN, questo caricatore triplica la velocità di ricarica rispetto ai modelli tradizionali, assicurando tempi ridotti per MacBook Pro, iPhone e altri dispositivi compatibili. Inoltre, il sistema di protezione avanzato certificato CE ed ETL garantisce una ricarica sicura ed efficiente, proteggendo i dispositivi da sovratensioni e surriscaldamenti.

Il design compatto e leggero lo rende perfetto per chi ha bisogno di un'unica soluzione di ricarica, sia in ufficio che in viaggio. Il caricatore include un cavo di alimentazione da 1,5 metri, tre spine intercambiabili per una compatibilità universale e un supporto antiscivolo, che garantisce una perfetta stabilità sulla scrivania.

Satechi GaN 200W è progettato per supportare una vasta gamma di dispositivi, tra cui MacBook Pro M2/M1, MacBook Air, iPad Pro, iPhone 16/15/14, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPad Mini 2021 e molti altri. Basta utilizzare cavi di ricarica certificati per ottenere le massime prestazioni.

Grazie alla doppia promozione, potete acquistare il caricatore Satechi GaN 200W a soli 71,17€, invece di 119,99€. Un'occasione imperdibile per chi vuole un caricatore potente, sicuro e compatibile con tutti i principali dispositivi Apple e USB-C. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori caricatori USB-C per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon