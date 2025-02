L’incontro tra Atalanta e Venezia, valido per la Serie A, è in programma il 1° marzo alle 15:00. Questo emozionante match sarà visibile esclusivamente su Dazn, una piattaforma che offre la possibilità di seguire l’azione in diretta. Se vi trovate all'estero e non volete perdervi questa sfida, non preoccupatevi: potete comunque guardare la partita in streaming utilizzando una delle migliori VPN disponibili, che permetteranno di connettervi a un server italiano per accedere al contenuto geograficamente limitato. Approfittate della tecnologia per non perdervi neanche un minuto dell'azione.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Atalanta - Venezia in TV e streaming

La partita Atalanta - Venezia è prevista per le 15:00 del 1 marzo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

L’Atalanta arriva a questo match in una forma piuttosto positiva, con 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 partite disputate. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini ha mostrato solidità, soprattutto nelle ultime uscite, che le hanno permesso di mantenere la 3ª posizione in classifica. Le prestazioni offensive sono rimaste di alto livello, e il reparto difensivo sembra aver trovato un buon equilibrio. Gli orobici cercheranno di confermare la loro posizione di vertice e di continuare la corsa per la qualificazione alle competizioni europee.

Il Venezia, al contrario, sta attraversando un periodo difficile. La squadra veneta ha ottenuto 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5 partite, rimanendo bloccata al 19° posto in classifica. Nonostante alcune prestazioni di carattere, la squadra di Paolo Zanetti fatica a trovare la vittoria e a risalire la classifica. Sarà una partita importante per il Venezia, che dovrà cercare di fare punti per non allontanarsi ulteriormente dalla zona salvezza.

Probabili formazioni Atalanta - Venezia

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Venezia (3-5-2): Radu; Candé, Idzes, Marcandalli; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Maric. All. Di Francesco.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero, Dazn è l’unica piattaforma che trasmetterà il match tra Atalanta e Venezia, ma potreste riscontrare delle difficoltà ad accedervi a causa delle restrizioni geografiche. Fortunatamente, potete aggirare questi blocchi utilizzando una VPN come accennato nell'introduzione, che consentirà di simulare una connessione da un altro paese, come l’Italia. Le VPN più affidabili, come quelle in basso, vi permetteranno di navigare in modo sicuro e di accedere ai contenuti in streaming senza problemi.