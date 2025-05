Il 4 maggio alle 20:45, lo stadio Renato Dall'Ara ospiterà una sfida di grande fascino tra il Bologna e la Juventus, un match fondamentale per entrambe le squadre nella corsa a posizioni di vertice. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming che offre tutte le partite di Serie A, comprese quelle più emozionanti come questa. Se vi trovate all'estero e volete seguire l'incontro in diretta, non preoccupatevi: basta avere accesso a una delle migliori VPN per aggirare le restrizioni geografiche e guardare la partita come se foste in Italia.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Bologna - Juventus in TV e streaming

La partita Bologna - Juventus è prevista per le 20:45 del 4 maggio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Bologna arriva a questa sfida con una forma piuttosto positiva nelle ultime uscite. Nelle ultime cinque partite, ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, il che le permette di mantenere un buon piazzamento in classifica. Attualmente, la squadra di Thiago Motta occupa il 5° posto, a un passo dalle posizioni che danno accesso alle competizioni europee. Con una difesa solida e un attacco che ha dimostrato di poter far male, i rossoblù sono pronti a dare filo da torcere alla Juventus.

La Juventus, dal canto suo, si presenta a questo incontro con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite, un rendimento che le ha permesso di mantenere la 4° posizione in classifica. La squadra di Massimiliano Allegri è in cerca di continuità dopo alcune prestazioni altalenanti e sa che una vittoria contro il Bologna sarebbe cruciale per consolidare la sua posizione e lanciarsi all'inseguimento dei primi posti. La Juventus ha un attacco incisivo e una difesa che sa come gestire le difficoltà, ma dovrà fare attenzione alla vivacità e alla determinazione del Bologna.

Probabili formazioni Bologna - Juventus

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Aebischer; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano.

Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Savona; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Tudor.

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e volete seguire questa partita, la soluzione migliore è utilizzare una VPN. Con una VPN, potrete connettervi a un server in Italia e simulare la vostra presenza nel paese, consentendovi di accedere al contenuto di DAZN come se foste in Italia. Assicuratevi di scegliere una VPN affidabile, che offra una connessione veloce e stabile per godervi la partita senza interruzioni. Diverse opzioni premium, come ExpressVPN o NordVPN, sono perfette per garantire un'esperienza di streaming senza problemi. Non dimenticate di abbonarvi a DAZN per seguire la partita in diretta.