Dove vedere Club Brugge - Atalanta in TV e streaming

L'edizione 2024/2025 della UEFA Champions League ha preso il via con un rinnovato format che promette spettacolo e competizione ad altissimi livelli. Tra le sfide più attese di questa fase preliminare c'è il match tra Club Brugge e Atalanta, valido per l'andata dei playoff. La squadra bergamasca, protagonista di un'ottima stagione europea negli ultimi anni, punta a imporsi anche in questa sfida per proseguire il cammino nella massima competizione continentale. Per tutti coloro che non potranno essere sugli spalti, sarà fondamentale sapere dove vedere la partita in diretta TV e streaming.

Dove vedere Club Brugge - Atalanta

Il match tra Club Brugge e Atalanta si giocherà mercoledì 12 febbraio alle ore 21:00. Sarà un appuntamento cruciale per entrambe le formazioni, con l'Atalanta che cercherà di ottenere un risultato positivo in vista del ritorno. Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport, che ha acquisito i diritti per 185 delle 203 partite della nuova Champions League. Gli abbonati potranno quindi seguire il match comodamente dal proprio televisore con la qualità del 4K, disponibile per gli utenti con il pacchetto adeguato e ovviamente con una smart TV adatta.

Oltre alla diretta TV, sarà possibile assistere all'incontro anche in streaming. Gli utenti Sky potranno sfruttare il servizio Sky Go, disponibile su smartphone, tablet e PC, per non perdersi nemmeno un'azione del match. In alternativa, la sfida sarà trasmessa anche su NOW, la piattaforma streaming di Sky che consente di accedere ai contenuti sportivi tramite abbonamento senza necessità di un contratto satellitare. Entrambe le soluzioni rappresentano un'opzione comoda per chi desidera seguire la partita in mobilità.

A differenza di altre sfide della competizione, questa volta Amazon Prime Video non trasmetterà il match, confermando che l'esclusiva per la diretta è affidata a Sky Sport. Dunque, per tutti i tifosi interessati a seguire l'Atalanta in questa importante trasferta europea, le possibilità sono chiare: collegarsi ai canali Sky dedicati o usufruire delle piattaforme streaming offerte dall'emittente satellitare.

Come vedere Club Brugge - Atalanta dall'estero

Per chi si trova all'estero e desidera seguire Club Brugge - Atalanta senza restrizioni geografiche, una soluzione efficace è l'utilizzo di una VPN. Questo strumento consente di connettersi a un server situato in Italia, permettendo così di accedere ai servizi di streaming che trasmettono la partita, come Sky Go e NOW, esattamente come se ci si trovasse sul territorio nazionale. Per farlo, basta scegliere un provider VPN affidabile, installare il software sul proprio dispositivo, selezionare un server italiano e accedere normalmente alla piattaforma desiderata. In basso, le VPN più adatte per lo streaming: