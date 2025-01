La partita tra Como e Atalanta, in programma il 25 gennaio alle 15:00, promette di essere un incontro interessante per gli appassionati di calcio della Serie A. Questo match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, il servizio di streaming che ha acquisito i diritti per le partite della massima serie italiana. Se vi trovate in Italia o all’estero, non dovete preoccuparvi di perdervi il match. DAZN offre la possibilità di seguire la partita in streaming da qualsiasi dispositivo compatibile, ma per coloro che sono all'estero, l'accesso potrebbe essere limitato a causa di restrizioni geografiche. Fortunatamente, con l'uso di una VPN sarà possibile aggirare queste limitazioni e guardare la partita senza problemi, ovunque vi troviate.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Como - Atalanta in TV e streaming

La partita Como - Atalanta è prevista per le 15:00 del 25 gennaio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Come ci arrivano le due squadre

Il Como arriva a questa partita con una situazione altalenante nelle ultime cinque uscite. La squadra allenata da Moreno Longo ha ottenuto 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio. Nonostante il bilancio di risultati misti, il club si trova in una posizione relativamente tranquilla in classifica, al 13° posto, a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. La vittoria contro squadre come Lecce e Spezia, seppur nelle ultime giornate, ha dato segnali positivi riguardo al potenziale della squadra, che ora cercherà di consolidare i suoi progressi contro una delle formazioni più in forma del campionato.

L'Atalanta, che arriva da un periodo con risultati contrastanti, ha registrato 1 vittoria, 1 sconfitta e 3 pareggi nelle ultime 5 partite. Nonostante la forma altalenante, la squadra di Gian Piero Gasperini mantiene una posizione di prestigio in classifica, occupando il 3° posto. Il pareggio con il Napoli e la vittoria contro il Verona sono stati momenti chiave per la Dea, che cercherà di risollevare il proprio rendimento con una vittoria importante in trasferta contro il Como. L’Atalanta è una squadra che sa come sfruttare la qualità dei suoi singoli, e contro il Como cercherà sicuramente di tornare a essere dominante.

Probabili formazioni Como - Atalanta

Como (4-2-3-1): Butez; Sala, Dossena, Kempf, Iovine; Caqueret, Da Cunha; Fadera, Diao, Strefezza; Cutrone. All. Fabregas.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Come vedere Como - Atalanta dall'estero

Per chi si trova all'estero, la visione della partita Como vs Atalanta non sarà immediatamente disponibile, poiché DAZN ha restrizioni geografiche. Tuttavia, è possibile aggirare queste limitazioni utilizzando una delle migliori VPN per lo streaming. Una VPN vi permetterà di connettervi a un server in Italia e di accedere al servizio di streaming come se foste fisicamente nel paese. Basta scegliere una delle migliori VPN disponibili, come quelle citate in calce, per godere della partita in streaming senza interruzioni. Non dimenticate che la qualità della connessione internet è fondamentale per una visione fluida.