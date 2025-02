Dove vedere Feyenoord - Milan in TV e streaming

Il Milan si prepara ad affrontare il Feyenoord nell'andata dei playoff di Champions League 2024/25, un match decisivo per accedere agli ottavi di finale. Dopo la sconfitta contro la Dinamo Zagabria nell'ultimo turno della fase a gironi, i rossoneri sono stati costretti a passare attraverso gli spareggi per continuare il proprio cammino europeo. La sfida contro il club olandese si giocherà mercoledì 12 febbraio alle ore 21, nello storico stadio De Kuip di Rotterdam, un'arena nota per la sua atmosfera infuocata e il grande supporto dei tifosi di casa.

Dove vedere Feyenoord - Milan

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, Feyenoord-Milan sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video. La piattaforma di streaming di proprietà di Jeff Bezos ha acquisito i diritti per trasmettere un match a scelta della Champions League del mercoledì sera e ha deciso di puntare sulla sfida dei rossoneri. Il commento dell’incontro sarà affidato a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con un ampio pre e post partita per analizzare tutti i temi della gara. A questo giro, il match non sarà quindi trasmesso in chiaro su Canale 5 né su Sky, rendendo Amazon Prime l'unico canale disponibile per seguire la diretta.

Chi non è ancora abbonato a Prime Video può usufruire di una prova gratuita di 30 giorni, al termine della quale è possibile scegliere tra l'abbonamento mensile da 4,99€ o quello annuale da 49,90€. La piattaforma offre la possibilità di guardare il match su smart TV, tablet, smartphone e computer, garantendo un'ampia accessibilità per tutti gli appassionati.

Come arrivano le squadre

Dal punto di vista tecnico, il Feyenoord si presenta con un modulo 4-3-3, schierando Bijlow tra i pali, una difesa composta da Smal, Hancko, Trauner e Nieuwkoop, mentre in mediana agiranno Milambo, Beelen e Stengs. Il tridente offensivo sarà formato da Paixão, Hadj Moussa e Carranza. Il Milan, invece, scenderà in campo con il consueto 4-2-3-1, con Maignan in porta, una linea difensiva con Tomori, Gabbia, Pavlović e Hernández. A centrocampo Fofana e Musah avranno il compito di proteggere la retroguardia, mentre il trio composto da Pulisic, Reijnders e Leão supporterà l’unica punta Gimenez.

L’incontro si preannuncia equilibrato e ricco di tensione, con entrambe le squadre decise a ottenere un risultato positivo in vista del ritorno. Il Milan dovrà affrontare un Feyenoord ostico, soprattutto davanti al proprio pubblico, ma i rossoneri possono contare sulla qualità della propria rosa per cercare di imporsi. L'andata sarà un test cruciale per comprendere le reali possibilità della squadra di Conceição nel proseguire il cammino europeo.

Come vedere Feyenoord - Milan dall'estero

Per i tifosi che si trovano all’estero e vogliono seguire Feyenoord-Milan su Amazon Prime Video, l’utilizzo di una VPN può essere una soluzione efficace per aggirare eventuali restrizioni geografiche. Una VPN, soprattutto quelle suggerite in basso, consente di modificare il proprio indirizzo IP e simulare una connessione dall'Italia, permettendo così l’accesso ai contenuti disponibili solo nel paese. Per vedere il match, basta scegliere un provider VPN affidabile, connettersi a un server italiano e accedere al proprio account Amazon Prime Video.