La sfida tra Inter e Como, valida per la diciassettesima giornata della Serie A 2024/2025, si disputerà lunedì 23 dicembre alle 20:45 allo stadio Meazza di Milano. Il match segna il ritorno di questa sfida in Serie A dopo oltre due decenni.

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 16 marzo 2003, quando l'Inter si impose nettamente per 4-0 al Meazza sotto la guida di Héctor Cúper, grazie alla doppietta di Vieri e ai gol di Di Biagio e Batistuta. Da allora sono passati 21 anni e 282 giorni.

Dove vedere Inter - Como in TV e streaming

La partita Inter - Como prevista per le 20:45 del 23 dicembre sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN dalle 20:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Inter: i nerazzurri stanno attraversando un periodo eccellente dopo la sconfitta nel derby, con otto vittorie nelle ultime 10 partite di campionato (2 pareggi) e ben 30 gol segnati. La squadra è vicina a stabilire la sua prima striscia di quattro vittorie consecutive in questa stagione. L'attacco è particolarmente prolifico con 40 reti segnate, il secondo miglior dato degli ultimi 70 anni dopo le 41 del 2020/21. La fase difensiva è altrettanto solida, con solo 138 tiri subiti (seconda solo alla Juventus). Lautaro Martínez si conferma letale contro le neopromosse con 25 partecipazioni a gol nelle ultime 24 sfide, anche se solo una delle sue ultime sei reti è arrivata al Meazza.

Probabili formazioni Inter - Como

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Como (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Sergi Roberto, Engelhardt; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti. All. Fabregas.

Come vedere Inter - Como dall'estero

Per i tifosi dell'Inter e del Comodo che nel corso della giornata di domani si troveranno all'estero, ma nonostante ciò non vogliono comunque rinunciare a seguire la partita di Serie A, esiste per fortuna una soluzione per accedere alla diretta. Infatti, usando una delle migliori VPN (Virtual Private Network) è possibile superare ogni restrizione geografica e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.