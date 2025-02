Il 10 febbraio alle ore 20:45, l'Inter si prepara ad affrontare la Fiorentina in un incontro che promette di essere ricco di emozioni e di importanza per la classifica della Serie A. Come per quasi tutte le altre partite della Serie A, il match sarà trasmesso esclusivamente in streaming su DAZN, che detiene i diritti per la visione delle partite del campionato italiano. Questo significa che i tifosi dovranno sintonizzarsi sulla piattaforma per seguire l’incontro in diretta. Se vi trovate all'estero e siete preoccupati di non poter accedere al servizio, non preoccupatevi. È possibile aggirare queste limitazioni utilizzando un'ottima VPN, che consente di "mascherare" la propria posizione e simulare una connessione dall’Italia.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Inter - Fiorentina in TV e streaming

La partita Inter - Fiorentina è prevista per le 20:45 del 10 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come ci arrivano le due squadre

L’Inter di Simone Inzaghi arriva a questo incontro con un'ottima forma, confermando la sua posizione di vertice in Serie A. Le ultime cinque partite dei nerazzurri hanno visto tre vittorie e due pareggi, confermando una solidità che li ha portati a mantenere il secondo posto in classifica. Le vittorie ottenute nelle ultime settimane contro avversari come Napoli e Lazio sono state decisive, mentre i pareggi contro squadre come Empoli e Monza non hanno scalfito il cammino verso la lotta per il titolo. Con un totale di 51 punti in 22 partite, l’Inter dimostra una continuità impressionante, pur essendo consapevole che la concorrenza delle altre big di Serie A, come la Juventus e il Milan, resta molto alta. Il punto di forza della squadra è la solidità difensiva, con uno dei migliori reparti arretrati del campionato, supportato da un attacco che ha saputo rispondere prontamente anche nei momenti di difficoltà. L'Inter si prepara ad affrontare la Fiorentina con la consapevolezza che ogni partita è decisiva per il raggiungimento dei suoi obiettivi stagionali.

D’altra parte, la Fiorentina di Vincenzo Italiano sta attraversando un momento un po’ più complicato. Le ultime cinque partite della squadra toscana hanno visto alternarsi sconfitte, pareggi e vittorie. Con due sconfitte, un pareggio e due vittorie, i viola non riescono a trovare una continuità che possa permettere loro di salire ulteriormente in classifica. Attualmente, la Fiorentina si trova al sesto posto con 39 punti, a una distanza abbastanza significativa dalle prime cinque posizioni, ma comunque in una zona che consente di guardare con ottimismo alle restanti partite della stagione. Il punto di forza della Fiorentina è la qualità del suo gioco offensivo, capace di creare occasioni contro le difese più forti, ma anche la difesa ha mostrato delle crepe in alcune partite cruciali. Le ultime sconfitte contro squadre come la Roma e il Bologna hanno messo in evidenza la necessità di trovare maggiore equilibrio tra fase difensiva e offensiva. La Fiorentina si prepara ad affrontare una delle squadre più forti del campionato in uno stadio storicamente difficile, ma con la volontà di mettere in campo tutta la determinazione necessaria per strappare punti in trasferta.

Probabili formazioni Inter - Fiorentina

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard/Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli; Folorunsho, Gudmundsson, Beltran; Kean

Come vedere Inter - Fiorentina dall'estero

Se vi trovate all’estero e desiderate seguire il match tra Inter e Fiorentina, potrebbe sorgere il problema delle restrizioni geografiche imposte da DAZN. La piattaforma infatti, sebbene offra il servizio in Italia, può limitare l'accesso ai suoi contenuti in altre nazioni. Tuttavia, c’è una soluzione semplice ed efficace: l’utilizzo di una VPN. Le VPN sono strumenti che consentono di mascherare la propria posizione geografica, facendovi apparire come se vi trovaste in Italia, permettendovi così di accedere senza problemi a DAZN e ad altri contenuti bloccati nel vostro paese. Esistono diverse VPN sul mercato, ma per garantire un’esperienza di streaming fluida, è fondamentale scegliere una VPN affidabile e veloce, come quelle suggerite in basso.